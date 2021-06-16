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10 минут назад

Cocа-Cola из-за Криштиану Роналдо потеряла $4 млрд (ВИДЕО)

После жеста знаменитого футболиста Coca-Cola подешевела с 242 млрд 238 млрд долларов, а убытки компании составили $4 млрд

Криштиану Роналдо. Фото: Getty Images Криштиану Роналдо. Фото: Getty Images
Криштиану Роналдо. Фото: Getty Images

15 июня на пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 со сборной Венгрии нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, чем резко обвалил акции компании, передает Marca.

По информации издания, футболист отодвинул от себя бутылки с газированным напитком компании Coca-Cola, которая является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020, и оставил воду.

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"Пейте воду", — заявил Роналду.

После этого, через полчаса, стоимость акций Coca-Cola на бирже упала на 1,6%. В издании отмечают, что Coca-Cola подешевела с 242 млрд 238 млрд долларов, а убытки составили $4 млрд.

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Как сообщалось ранее, аккаунт португальского футболиста Криштиану Роналду стал самым популярным в Instagram — на него подписались более четверти миллиарда человек.

Вторым по популярности в Instagram аккаунтом на данный момент является страница американской певицы Арианы Гранде, за которой следят 214 млн подписчиков.

А вот третье место в топе социальной сети занимает аккаунт актера и бывшего рестлера Дуэйна Джонсона, также известного по прозвищу "Скала" — у страницы 209 млн фолловеров. 

В то же время среди футболистов после Роналду самыми популярным являются аккаунты капитана "Барселоны" Лионеля Месси с 174 млн подписчиков и форварда ПСЖ Неймара с 144 млн подписчиков.

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