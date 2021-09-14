Политика и экономика 50 минут назад

Самый большой винзавод в Одессе ушел с молотка за 235 млн грн: что входит в комплекс

Новый владелец по договору в течение трех лет будет обязан сохранить профиль деятельности комплекса (производство натуральных вин) и социальные гарантии работникам завода

Фото: пресс-служба Фонда госимущества Украины Фото: пресс-служба Фонда госимущества Украины
Фото: пресс-служба Фонда госимущества Украины

Фонд государственного имущества во вторник, 14 сентября, продал самый большой винзавод в Одессе "Одессавинпром". Сейчас территорию целостного имущественного комплекса арендует одноименное частное акционерное общество, которое занимается выпуском натуральных вин.

Об этом сообщают пресс-службы "Прозорро.Продажи" и Фонда государственного имущества Украины.

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В торгах приняли участие 12 участников. Еще на этапе раскрытия ценовых предложений сумма за объект выросла более чем в 3,6 раза и в итоге со стартовых 65 млн грн достигла почти 235 млн грн. Победителем и будущим новым владельцем стало ООО "Каплор 7". На втором месте по итогам торгов оказалось ООО "Сити борд сервис".

В состав имущественного комплекса "Одессавинпром" входят 97 объектов недвижимости. В том числе подвалы для обработки и хранения вина, производственные корпуса, складские помещения произведенной продукции, а также более 200 единиц подвижного имущества — машины, оборудование инструменты, приборы, инвентарь и транспортные средства. Земельные участки, на которых размещены здания комплекса, не являются частью актива, но владелец будет иметь первоочередное право на их оформление.

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Новый владелец по договору в течение трех лет будет обязан сохранить профиль деятельности комплекса (производство натуральных вин) и социальные гарантии работникам завода. Также он обязан будет заключить охранный договор на памятник архитектуры местного значения — здание Совхозвинтраста, построенное в 1895 году.

В течение 10 дней после проведения аукциона должен быть подписан протокол с указанием победителя и участника, который оказался на втором месте. А в течение 30 дней с даты аукциона должен быть заключен договор купли-продажи.

Напомним, что имущественный комплекс "Одессавинпром" выставили на аукцион 18 августа 2021 года. Он расположен в Одессе на Французском бульваре, 10.

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