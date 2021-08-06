ЕБА: Запрет продажи алкоголя в супермаркетах приведет к росту цен и переходу на контрафакт

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации убеждены, что попытки ограничить места продажи алкогольных напитков и табачных изделий создадут дополнительное финансовое обременение для бизнеса и могут привести к росту цен на продукцию. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, что ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, внеся в парламент законопроект №5805. Ассоциация призывает нардепов не поддерживать его.

В ЕБА отмечают, что для оборудования отдельных торговых точек для продажи алкоголя и табака бизнесу необходимо будет задействовать капитальные инвестиции, из-за чего могут вырасти цены на легальную продукцию и увеличится ценовой разрыв между контрафактными и легальными товарами.

"К тому же количество официальных точек продажи может существенно сократиться, а иногда совсем исчезнуть, что будет побуждать к потреблению контрафакта. Вопросы вызывают и сроки реализации предлагаемых изменений. Предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Поскольку создать место торговли за один день физически невозможно, это на длительное время остановит продажу алкогольных и табачных изделий в Украине", — говорится в сообщении.

Более того, по мнению экспертов ассоциации, такие изменения могут ограничить конкуренцию на рынке Украины и побудить к образованию "алкогольных монополий", чрезмерному росту цен на такую продукцию и неоправданным финансовым убыткам.

"Стоит отметить, что в большинстве стран ЕС, в частности в странах Восточной Европы, подобный опыт ограничения торговли алкоголем и табачными изделиями отсутствует. В дополнение, законопроектом не предусмотрено отдельных норм по регулированию продажи алкогольных и табачных изделий в местах общественного питания", — указывают в ЕБА.

Как отметила заместитель директора Светлана Михайловская, предложенный законопроектом способ минимизации негативного влияния алкоголя и курения на здоровье населения является выборочным и непоследовательным.

"Мы также не увидели в контексте данного законопроекта любого анализа правоприменительной практики и статистических данных, которые бы свидетельствовали о неэффективности и недостаточности действующих ограничений и запретов по реализации алкогольной продукции и табачных изделий", — добавила она.

Кроме того, Михайловская указала, что в законопроекте не учтена оценка финансово-экономических последствий введения таких изменений для бизнеса и государства, в частности, потери бюджета от уменьшения количества лицензий на розничную торговлю табачными и алкогольными изделиями.

В ЕБА отмечают, что национальное законодательство и так накладывает на бизнес ряд обязательств и ограничений, которые прямо или косвенно способствуют уменьшению потребления алкоголя и табака.

Речь идет, в частности, о лицензировании деятельности по продаже такой продукции, существенном росте налоговой нагрузки, особых правилах и ограничениях по рекламе, государственном регулировании цен, запрете продажи несовершеннолетним и ограничении продажи в ночное время, а также обязательном указании медицинских предупреждений для потребителей.

Эксперты ЕБА убеждены, что в борьбе за уменьшение потребления алкоголя и табака государство должно привлекать комплексные методы, используя информирование потребителей о рисках, связанных с их употреблением, а также развитие необходимой инфраструктуры для поддержания здорового образа жизни населения.

Напомним, что Мазурашу предложил Раде запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах, разрешив ее только в специализированных магазинах, где другие товары не продаются.

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