"Это пиар-акция", — ритейлеры о законопроекте о запрете на продажу алкоголя в магазинах

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 5805, которым предлагается запретить продажу алкогольных напитков и сигарет любых видов в супермаркетах и продуктовых магазинах.

Автор законопроекта, депутат Верховной Рады от фракции партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предлагает парламенту запретить продажу алкогольных напитков и сигарет в продуктовых магазинах, прописав возможность такой продажи только в специализированных магазинах, где другие товары не продаются.

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Мазурашу, ссылаясь на исследования о вреде алкоголя и статистику смертности из-за него, а также о пагубном влиянии курения и табачного дыма на организм человека, считает, что принятие данного законопроекта "поможет усилить охрану здоровья и государственное обеспечение содействию здорового образа жизни".

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Бизнес-сообщество возмущено

Корреспондент Delo.ua опросила несколько крупных игроков продовольственного ритейла, чтобы узнать их позицию и риски для компаний, если данный проект поддержит большинство депутатов и закон вступит в силу.

Ритейлеры считают, что на данном этапе это лишь законопроект, который больше похож на манипуляции и пиар со стороны автора проекта. Поэтому комментировать сам законопроект и возможные последствия для бизнеса в случае, если его примут, никто из представителей крупных ритейлеров не желает.

По информации бизнес-портала Delo.ua один из крупных ритейлеров, который входит в состав Европейской бизнес Ассоциации, подобные вопросы планирует решать через Ассоциацию.

В свою очередь, исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко рассказала, что на данный момент единая позиция со стороны Ассоциации еще не выработана.

"Как только компании сообщат нам, что они обеспокоены и конкретизируют свои переживания, то Ассоциация выскажет свою позицию в адрес органов власти и будет защищать интересы бизнеса. Во всяком случае, нужно выслушать логические аргументы со стороны бизнеса учитывая ситуацию со всех сторон, а также оценивая разноплановые риски", — говорит Анна Деревянко.

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Деревянко подчеркнула, что производители табачных изделий и алкоголя это крупные налогоплательщики в государственный бюджет. При этом алкоголь и табак не являются товаром первой необходимости, но в данной ситуации, при принятии решений, нужно отталкиваться на здравую логику, так как эти производители являются легальным бизнесом. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы все стороны не теряли интерес.

"Мы допускаем, что это решение наверняка не нравится бизнесу, так как для продажи этих товаров вне магазина, необходимо иметь надлежащую экосистему и инфраструктуру, а не каждому бизнесу, особенно сейчас, это будет не под силу. Но это лишь догадки, так как у нас нет четкой позиции со стороны бизнеса. Мы ведь не знаем может у многих получится это осуществить, а мы сейчас говорим о том, что это нереально", — говорит Деревянко.

По ее словам, власть пытается предотвратить вред этих категорий товаров на здоровье нации, но с другой стороны те, кто курит и пьет он всегда найдет, где купить этот товар. Она подчеркнула, что преследуя цель сделать нацию здоровой, необходимо работать над образованием людей и стимулировать делать здравый выбор, так как ставить преграды на пути приобретения данных товаров вряд ли поможет.

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Отметим, что ранее депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу подавал законопроект, которым предлагалось штрафовать за "пропаганду "гомосексуализма или трансгендеризма, которая может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье человека, или на духовное состояние и развитие человека". Однако этот скандальный законопроект не попал в Раду для голосования, и вполне возможно, что такая же участь ждет проект о запрете продажи алкоголя и сигарет.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

Источник фото: Depositphotos