ДФС вилучила понад 4,4 млн пачок сигарет вартістю близько 246 млн гривень

Співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби провели санкціоновані судом обшуки складських та офісних приміщень одного із суб’єктів підприємницької діяльності, який займається оптовою торгівлею тютюнових виробів.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 276 найменувань тютюнових виробів відомих марок у кількості майже 4,4 млн пачок на загальну орієнтовну суму понад 246 млн гривень, які не мають документального підтвердження їх походження та якості.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування триває, повідомляє прес-служба ДФС.

"З початку мого призначення я визначив для себе ряд ключових показників, необхідних для досягнень в роботі ДФС. Моя команда проаналізувала сильні та слабкі сторони, які найбільше впливають на результати роботи. Ми змінили пріоритети в напрямку системного підходу та акцентували увагу на використанні аналітичної складової для досягнення результативності та ефективності. За підсумками діяльності Служби з початку року можна стверджувати про досягнення високого рівня в боротьбі з тіньовою економікою. Діяльність ДФС по боротьбі з тінню в багатьох напрямках досягла кращих результатів у порівнянні з попередніми річними показниками. А співвідношення між досягнутими результатами та затраченими ресурсами показали ефективність роботи податкової міліції. З початку року співробітники ДФС вже вилучили близько 18 млн пачок тютюнових виробів", — зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Нагадаємо, раніше Вадим Мельник повідомив, що за сім місяців 2021 року ДФС відшкодувала до бюджету вдвічі більше коштів, ніж у 2020 році.

Протягом першого півріччя 2021 року працівниками служби забезпечено відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі 864 млн грн.