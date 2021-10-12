Бизнес 50 минут назад

Хмельницкий, Конотопский и Здесенко на КМЭФ рассказали, почему строят бизнес в Украине

Украинские бизнесмены рассказали, какой потенциал видят в стране касательно ведения бизнеса, зачем нужны экспаты и почему предпринимательству важно обучать со школьных лет

Киевский международный экономический форум. Фото: пресс-служба КМЭФ Киевский международный экономический форум. Фото: пресс-служба КМЭФ
Киевский международный экономический форум. Фото: пресс-служба КМЭФ

В динамично развивающемся мире на замену старым бизнес-моделям приходят новые технологичные решения, без которых современному бизнесу сложно обойтись. Новые технологии меняют общество и рынки, а бизнесу необходимо отслеживать новые тенденции и адаптировать компанию, реагируя на новые вызовы времени. 

На Киевском международном экономическом форуме во время панельной дискуссии на тему "Архитектура нового мира: бизнес, технологии, общество" инициатор форума, основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий, владелец и СЕО корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко и генеральный директор Ajax Systems Александр Конотопский обсудили потенциал экономического развития Украины, выяснили, почему крупный бизнес не вывозит свои заводы за пределы страны, для чего нужно импортировать экспатов и воспитывать свои таланты уже сегодня. 

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Владелец и СЕО корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко отметил, что Украина имеет интересный рынок и большой потенциал с населением в 40 млн жителей. Технический уровень знаний украинцев высок, и уже сформированы кластеры экспертизы по многим направлениям. По этой причине Здесенко строит свои заводы на территории Украины, так как тут для ведения бизнеса есть возможности и гарантии, что продукт "made in Ukraine" будет конкурировать с товарами из других стран. 

"Мы конкурируем со многими странами, и на этой шахматной доске "Биосфера" играет младшими фигурами, так как в Украине мы можем строить бизнес, но на данный момент в производстве не хватает качественного топ-менеджмента. Для этого нужно понять, как привлечь и удержать экспатов, а также усилить систему образования для украинцев, чтобы создать экосистему из сильных специалистов, которые будут понимать работу сложных производственных линий. На сегодня в Украине это сильное ограничение при больших возможностях, поэтому мы — младшие фигуры, но скорость игры этими фигурами у нас быстрее, чем у других", — подчеркнул Здесенко.  

Генеральный директор Ajax Systems Александр Конотопский согласился с высказыванием Здесенко и также считает Украину лучшей страной, где можно разместить свое производство, особенно для инженерного бизнеса. Так исторически сложилось, что в Украине много крутых инженеров, а их оплата труда в стране ниже, чем в Европе. 

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"Я считаю, что через определенное время в Украине будет десяток компаний, которые станут единорогами. На сегодня около 200-210 тысяч украинцев работают в IT-инженерии, которые могут создать успешные компании. Они крутые специалисты, и стоимость труда таких людей высока", — уверен Конотопский. 

При этом Конотопский добавил, что при наличии хороших инженеров в стране не развита бизнес-культура, но для ее развития должно пройти определенное количество времени. Также, по мнению бизнесмена, нужно импортировать таланты. Но для этого в Украине как минимум должны открывать англоязычные школы, чтобы сюда приезжали семьи и могли отдать детей в эти школы.

Основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий продолжил мысль коллег, подчеркнув важность образования, и считает миссией компании UFuture создать все условия в стране, чтобы развивать бизнес-таланты, которые не будут уезжать из страны со своими знаниями. По его словам, успешность страны измеряется не ВВП, а наличием талантов, которые строят заводы, предприятия, создают и генерируют деньги с помощью своих знаний. 

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"Я нахожусь в этой стране потому, что такие гиганты бизнеса, как Конотопский и Здесенко, меня вдохновляют. Украина очень крутая страна для бизнеса, поэтому нужно прекратить смотреть плохие новости о государстве, а лучше начать заниматься бизнесом", — мотивирует Хмельницкий. 

Хмельницкий добавил, что в нашей стране 1,5% предпринимателей, когда в мире их 4-5%. Поэтому в Украине нужно воспитывать своих предпринимателей, и важно закладывать этот фундамент сейчас, чтобы через 20 лет они уже начали заниматься бизнесом. Хмельницкий убежден, что предпринимательству нужно обучать со школы, а не рассказывать на уроках, как размножаются насекомые.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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