Роботы made in Ukraine: пять инновационных производств Украины

В индустриальном парке "Белая церковь" на 70 гектарах промышленных участков сегодня собраны порядка тысячи предпринимателей из разных отраслей. В июне 2021 года на Форуме инновационных производств в собрались владельцы и менеджеры самых прогрессивных украинских промышленных, логистических, торговых предприятий, а также компаний в сфере IT.

В новом выпуске на своем YouTube-канале основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий знакомит с некоторыми из них, а в спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua приводит самое важное из поездки основателя UFuture на Форум инновационных производств.

Ленточно-пильный станок по металлу

Егор Зубов, Lenker

Инновационный автоматический ленточный станок по металлу украинского производства с чиповой системой управления, предназначенный для продольной и поперечной резки металла согласно заданным в программе параметрам. Идеально подходит как для серийного пиления, так и для нестандартных задач, благодаря большому диапазону передвижения каретки и высокой точности позиционирования. Производится в Белой Церкви.

Оборудование для пейнтбола

Андрей Литвиненко, Netronic

Мы производители полного цикла. Производим оборудование для пейнтбола и для виртуальной реальности. Наше производство находится в Харькове, поставляется по всему миру. На сегодня это 60 стран. В каждом городе Украины есть наши клиенты, которые на нашем оборудовании построили свой бизнес. Это пейнтбольные клубы, лазертагклубы, торговые центры, активити-парки. 200 человек работают, чтобы во всем мире играли на нашем украинском оборудовании.

Дроны, опыляющие поля, и роботы

Сергей Кривко, Европейская ассоциация программной инженерии

Мы объединяем IT-компании, инженерные компании, которые производят продукт инновационной инженерной деятельности. Например, один из продуктов — дрон для сельского хозяйства, который опыляет поля. Он позволяет не использовать трактор и не использовать человеческий ресурс. Также мы делаем роботов украинского производства и экспортируем их в Японию, помимо этого продаем их на Amazon.

Приборы измерения воды

Александр Покрас, Sempal

Компания разрабатывает и производит ультразвуковые счетчики тепла и воды, контроллеры, а также модульные блоки для индивидуальных тепловых пунктов. "Мы делаем приборы, которые измеряют воду на 40 тысячах объектов в 8 странах мира. На наш продукт пожизненная гарантия. Пока мы с вами здесь стоим, последний корпус КПИ ремонтируется, Sempal стоит на всех 30 корпусах. Предыдущие наши приборы работали 21 год".

Аппарат для реабилитации после инфаркта и инсульта

Сергей Фареник, Body Forming

Разработанный украинским производителем аппарат выполняет функции реабилитации после инфаркта или инсульта. Это работает за счет синхронизации импульса, которые мозг посылает телу. Аппарат генерирует аналогичные импульсы, возникает резонанс. Можно регулировать характеристики. "За счет этого мы можем высушить тело и убрать лишнюю жидкость".

Лучшее время, чтобы зарабатывать деньги, — это сегодня

"Ученик спрашивает учителя: "Учитель, скажи, а долго ждать, когда Украина будет экономически развита?" Учитель отвечает: "Если ждать, то долго". Друзья мои, нам нужно начинать не бояться. Потому что лучшее, когда нам нужно производить, зарабатывать деньги, поднимать экономику страны, — это сегодня!" — выступил перед участниками форума Василий Хмельницкий.

Сегодня, по его словам, если вы предприниматель или владелец бизнеса, который достиг реально больших результатов, то, как правило, вы хотите общаться с людьми, которые на одном уровне с тобой. Форумы, семинары, клубы — это все современные тренды. Вы общаетесь, делитесь информацией, ищете возможности, внедряете и зарабатываете. А все, кто ищут инвестиции на развитие своего инновационного производства, могут найти их в UNIT.City, где в стартапы инвестируют до 50 тысяч долларов. Причем безвозвратными инвестициями: "Если добиваетесь успеха, возвращаете деньги. Если нет, значит нет".