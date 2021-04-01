Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий запустил личный YouTube канал о бизнесе и предпринимательстве.

За первые две недели на канал подписались больше 10 тысяч человек, а первые три видео суммарно посмотрели больше 170 тысяч раз, сообщает пресс-служба компании.

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"Мне пишут сотни сообщений в день, просят дать совет, разобраться в кейсах, найти инвестора, партнера. Я не могу ответить каждому, но понимаю, что молодым предпринимателям нужно менторство. Так они могли бы избежать большинства ошибок и расти быстрее. Поэтому я решил запустить YouTube канал, чтобы делиться опытом и знаниями с начинающими предпринимателями", — говорит Василий Хмельницкий.

Героем первой серии стал Потап, украинский продюсер, исполнитель и основатель MOZGI Entertainment.

В выпуске говорили о том, чем бизнес похож на рыбалку, о трансформации стратегий в кризис, о самых удачных и неудачных проектах, а также о постоянном развитии.

"Я работаю на всех больших мировых студиях, езжу, перенимаю опыт маркетинговых компаний, развиваю бизнес, постоянно учусь и внедряю. Мои компании быстро растут, развиваются, и нужно быть к этому готовым. Ты можешь пытаться поймать большую рыбу, но если твоя леска не готова — ты ее не вытянешь", — говорит Потап.

Вторым героем стала Элина Гречная, 11-летняя участница программы MBA Kids. Говорили о том, как она попала на интервью к миллионеру и почему Василий Хмельницкий на него согласился. А также о том, как он учился в школе, сколько денег дает своим детям и почему инвестирует в UNIT.City.

Также заявлен второй формат контента, где Василий Хмельницкий делится 7 привычками, которые привели его к успеху (позитивное мышление, спорт, самообразование, эффективное использование времени, отсутствие вредных привычек, финансовая грамотность, развивающее окружение).

А также теми привычками, которые ведут к бедности (прокрастинация, транжирство, страх критики, постоянный поиск предназначения и нежелание брать на себя ответственность).

СПРАВКА

Василий Хмельницкий — основатель холдинговой компании UFuture и инновационного парка UNIT.City. Входит в рейтинг ТОП-50 Forbes Украина. Инвестирует в направления, способствующие конкурентоспособности Украины на мировых рынках: инновации, фармацевтика, инфраструктура, девелопмент, промышленность и IT.

Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые компания инвестировала, составляет до $1 млрд.