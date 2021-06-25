В Белой Церкви состоялся Форум инновационных производств

Индустриальный парк "Белая Церковь" стал местом проведения Форума инновационных производств, организатором которого выступил Киевский международный экономический форум. Как отмечают организаторы, целью Форума инновационных производств является развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистемам индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ. Площадка форума собрала 1500 участников, представляющих малый и средний бизнес, владельцев промышленных, логистических, торговых предприятий, компаний в сфере IT. Среди спикеров форума — представители законодательной и исполнительной власти, госпредприятий, коммерческих компаний в секторах промышленности, финансов, информационных технологий.

Национальная промышленность: стратегия и вызовы

Во время панели "Промышленная стратегия Украины и современные вызовы" спикеры обсудили Национальную экономическую стратегию-2030, механизмы импортозамещения и развития высокотехнологичных отраслей.

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Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, заявил, что вопрос импортозамещения следовало поднимать с начала независимости Украины. Актуализировался этот вопрос со старта военного конфликта на востоке Украины, когда украинские производства столкнулись с необходимостью заменить комплектующие, которые поставлялись из РФ. В то же время актуальным вопросом, кроме импортозамещения, является защита национального рынка и товаропроизводителей. "Если мы не будем на всех уровнях защищать наши рынки и наших производителей, мы их потеряем — производителей и работодателей", — заявил Уруский.

Денис Морозов, первый заместитель генерального директора ИНТЕРПАЙП, компании-партнера Форума инновационных производств, отметил, что необходимо увеличивать долю готовой продукции в структуре ВВП Украины, оставляя в прошлом сырьевую модель. "Сейчас в украинском экспорте высока доля товаров с низкой добавленной стоимостью. Если быть точным, 2/3 украинского экспорта — сырье. Чем больше будет степень переработки сырья в стране, тем больше будет расти экономика. И тем меньше курс гривны будет зависеть от колебаний мировых цен на металл и зерно ", — заявил Морозов.

Юрий Гусев, генеральный директор "Укроборонпрома", отмечает, что военно-промышленный комплекс должен придать импульс развитию многих других отраслей экономики. Гусев отметил, что Украина должна вернуться в 10-ку стран-лидеров по вооружению на глобальном рынке, интегрироваться в цепочки поставок военной техники стран НАТО и обеспечить трансфер технологий. По словам главы "Укроборонпрома", Украине есть что предложить на международном рынке — военно-транспортные самолеты, колесную бронетехнику и танки "Оплот", высокоточное оружие и т. п.

Показательно, что во время форума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и Украинским фондом стартапов. Меморандум предусматривает партнерство в сфере инноваций, открывает новые возможности для привлечения инвестиций в оборонную промышленность Украины и увеличение инновационных компонентов в производственных процессах военно-промышленного комплекса.

Деньги для производственных проектов

Где искать деньги на выгодных условиях для реализации производственных проектов, анализировали спикеры панели "Инвестиции в производство: перспективы, условия, риски".

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году, отметил исполнительный директор Офиса привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач, составил 868 млн долл., из них только 20% были направлены в производство. Украине, подчеркнул Цивкач, необходимо вводить новые стандарты корпоративного управления и существенно модернизировать инфраструктуру для привлечения большего объема инвестиций. В частности, по мнению аналитиков, 15-20% производственных мощностей из Азии в ближайшие 3-5 лет будут перенесены в страны Центральной и Восточной Европы — Украине нужно воспользоваться окном возможностей, считает исполнительный директор UkraineInvest.

Дмитрий Бородай, принципал Horizon Capital, заявил, что для привлечения кредитных ресурсов из-за рубежа необходимо иметь финотчетность по международным стандартам, прозрачные и понятные активы, понятный рынок сбыта и закупок. Партнерство и доверие — залог успешной работы украинских предприятий с кредитами иностранных банков, убежден Бородай.

Игорь Лиски, председатель совета директоров компании "Эффективные инвестиции", отметил, что надеяться только на кредитные ресурсы финансовых учреждений при реализации производственных промышленных проектов не стоит. По мнению Лиски, без собственных ресурсов и надежных бизнес-партнеров невозможно рассчитывать на успешную реализацию проектов.

Олег Малыжка, заместитель директора департамента корпоративного банкинга и транзакционного бизнеса Укргазбанка, отметил, что финансирование производства интересно банковскому сектору с точки зрения развития собственных продаж — инвестиционные кредиты, оборотные кредиты, зарплатные проекты, а репутация, кредитная история, бизнес-модель являются более важными факторами при получении банковского кредита, чем залог.

Индустриальные парки: окно возможностей

В панели "Индустриальные парки как драйверы экономического роста" спикеры обозначили возможности для национальной экономики благодаря развитию индустриальных парков.

Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, заявил, что один гектар индустриального парка обеспечивает пятьдесят рабочих мест, а один доллар инвестиций в индустриальный парк создает дополнительную стоимость в 5-6 долларов. Показательным, по мнению Кисилевского, является пример Польши, где 30% ВВП создается благодаря индустриальным паркам.

Одним из главных условий развития индустриальных парков в Украине является снижение стоимости кредитных денег, заявил директор Индустриального парка "Белая Церковь" Владимир Хмурич. Наибольшая ценность индустриального парка, отмечает Хмурич — создание экосистемы, в рамках которой происходит обмен идеями, технологиями, товарами.

Индустриальный парк — это способ "перевооружить" экономику, а также инструмент преодоления сырьевой зависимости, способ обеспечения страны рабочими местами — такого мнения придерживается Олег Боярин, председатель наблюдательного совета группы компаний "Еврокар". Спикер также поддержал тезис Хмурича о необходимости удешевления кредитных ресурсов для поддержки развития индустриальных парков в Украине.

Digital-решения

Панель "Цифровизация производств" была посвящена возможностям для промышленных предприятий, которые открываются благодаря внедрению digital-решений.

По мнению Дмитрия Осыки, директора по информационным технологиям ДТЭК, компании-партнера Форума инновационных производств, накануне реализации стратегии цифровой трансформации компании следует поставить такие ключевые вопросы: куда развивается отрасль в целом, какой будет роль компании в будущем, как проложить такой путь, чтобы двигаться вперед к поставленной цели и при этом постоянно адаптироваться. В случае энергетических компаний внедрение новых технологий помогает управлять жизненным циклом энергетической инфраструктуры, оптимизировать сети и платформы агрегирования энергии, максимально адаптироваться к потребностям потребителя. "Наш лозунг — "Адаптация. Инновация. Трансформация". Это тот вызов, который поставлен перед нами, это то, что нами движет в достижении цифровых целей", — указывает Осыка.

Директор и соучредитель компании IT-Enterprise Олег Щербатенко отметил, что трансформация современных производственных процессов, в контексте индустрии 4.0, дает толчок росту эффективности. В Украине среднее значение общей эффективности оборудования (ОЕЕ) — ниже 40%, в среднем по миру — 55%. Несмотря на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, фактор дешевизны рабочей силы становится все менее важным при принятии решения, где размещать производство. Реализация цифровых решений позволяет повысить эффективность использования оборудования, сократить производственный цикл и уменьшить трудоемкость операций.

Бизнес-стратегии в новой экономике

"Коронакризис" коснулся всех сфер жизни и убедил, что старые подходы и стратегии уже не работают. В рамках дискуссии "Новые бизнес-стратегии в новой экономике" основатели и владельцы устойчивого бизнеса поделились своим опытом, новаторскими решениями и визионерскими прогнозами.

Совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов отметил, что отсутствие стратегии — это наиболее опасная вещь для бизнеса. К процессу стратегирования следует относиться со всей ответственностью, а для того, чтобы выжить в новой реальности, по мнению Климова, нужно быть гибким, меняться самому и мотивировать меняться свой менеджмент. Конкурентную опасность для традиционных практик ведения бизнеса создают новые бизнес-модели, основанные на технологических решениях.

Владислав Чечеткин, основатель и совладелец Rozetka.ua, считает, что оптимальным является горизонт планирования на 5-7 лет. Украине, считает Чечеткин, нужно активизировать инновационную деятельность, перенимая опыт более развитых стран, в частности Китая.

По словам Василия Хмельницкого, основателя холдинговой компании UFuture, инициатора Киевского международного экономического форума, у его бизнеса есть стратегия и на 1 год, и на 5 лет. При этом в разработке стратегии участвует как Хмельницкий лично, так и представители его команды. По мнению Хмельницкого, модель, когда стратегию разрабатывают сторонние консультанты и затем ее презентуют владельцам бизнесов и чиновникам, не срабатывает.

"Стратегия работает только тогда, когда в ее разработке принимают участие владелец бизнеса, CEO, менеджеры и, возможно, несколько человек среди западных специалистов, которые чувствуют тренды, — мы всегда нуждаемся в новых мозгах и новых подходах. Но, подчеркну, что обязательным условием является участие владельца бизнеса при написании стратегии — он должен чувствовать и понимать каждый ее элемент. Вся моя команда работает вместе со мной над разработкой бизнес-стратегий, но, безусловно, мы привлекаем людей со стороны, которые имеют большой багаж знаний", — отметил Хмельницкий.

Подробная информация о панелях Форума инновационных производств доступна по ссылке.