Нужно поменьше регуляций и больше свободы: на КМЭФ оценили инвестклимат в Украине

Наиболее привлекательными для инвестиций участники панельной дискуссии "Инвестиции в Украину: риски vs прибыль", которая проходила в рамках Киевского международного экономического форума (КМЭФ), считают такие сектора украинской экономики как IT, энергетика, агро, банковский сектор, финтех.

От рекомендаций куда инвестировать не удержалась даже первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. "Обычно регулятор не дает рекомендаций по инвестициям. Почему — вы сами понимаете. Но мои коллеги сказали правильно, что технологии — это наше все. Относительно банковского сектора, я хочу сказать, что у нас один из самых больших в Европе показателей отдачи на капитал в банковском секторе — более 30%. Потенциал финансового сектора у нас очень большой из-за того, что у нас уровень проникновения кредитования очень низкий — кредиты к ВВП. Поэтому здесь очень большое пространство для быстрого и легкого роста. Последние законодательные изменений, в наибольшей мере закон "О платежных услугах", дают еще больше возможностей банкам и финансовым компаниям для развития и инноваций", — сказала она.

В свою очередь генеральный директор и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что одна из его последних инвестиций была именно в банковский сектор. В целом, по его словам, около 80% инвестиций Dragon Capital связанные с Украиной, что является хорошим показателем потенциала страны. "Возврат инвестиций в Украине в среднем составляет 20% даже во время кризисных периодов, однако для достижения такого высокого показателя важна диверсификация активов", — отметил он. В этом контексте Томаш Фиала подчеркнул, что очень важно инвестировать именно в те сектора экономики, которые для самого инвестора являются понятными.

В то же время, причиной не инвестировать в ту или иную отрасль, может стать слишком пристрастное внимание к ней со стороны государства. "Мы не инвестируем в энергетику по одной простой причине — в Украине это очень зарегулированный сектор. Мы фокусируемся только на тех секторах, которые не пересекаются с госбюджетом и не столь зависимы от государства", — заявил основатель Dragon Capital.

Отметим, что рост IT в Украине участники панельной дискуссии связали именно с тем, что в свое время государство просто не заметило развития этого сектора.

Одной из главных составляющих риска инвестиций в Украину участники панели назвали коррупцию. Совладелец и СЕО крупнейшего порта Украины ТИС Андрей Ставницер в качестве примера привел разговор с арабскими инвесторами, которые инвестировали в Белорусь, но не инвестировали в Украину — им легче договориться с одним диктатором и работать, чем договариваться у нас со многими и при этом не иметь уверенности в том, что смогут спокойно работать.

Региональный директор NEQSOL Holding Ukraine Владимир Лавренчук в свою очередь отметил, что в Украину заходят лишь те компании, которым комфортно работать в нашей системе координат. "Чтоб зайти на рынок Украины нужно иметь характер", — обозначил он.

В целом "специфика" инвестирования в Украину, по мнению участников панельной дискуссии, является причиной того, что много отраслей здесь остаются недоинвестированными. "Украина в пять раз отстает за прямыми инвестициями от Польши", — отметил в частности Томаш Фиала.

В то же время небольшая конкуренция имеет свои преимущества для инвесторов в Украину. По словам основателя Dragon Capital, "лучше быть большой рыбой в маленьком озере, чем маленькой рыбой в большом озере".

"Незначительная конкуренция, синхронизация законодательства с ЕС способствуют возврату инвестиций, что является значительным преимуществом для Украины", — отметил в свою очередь и исполнительный директор Nebras Power️ Халид Джоло. Основным его интересом в Украине является энергетический сектор. Притоку самих инвестиций в энергетику, по словам Халида Джоло, мешает нестабильность законодательства. Он отметил, что сейчас некоторые законодательные нормы в этом секторе рассматриваются в Конституционном суде Украины (КСУ). "Для быстрого развития рынка энергоресурсов в Украине нужно создать рынок аукционов, улучшить регуляторные нормы, начать переход на возобновляемые энергоисточники, сориентироваться на производстве сжиженного газа", — высказал свое мнение в понятном ему секторе исполнительный директор Nebras Power.

О том, что необходимым условием для стремительного экономического развития является улучшение регуляторных норм для отраслей, которые будут способствовать увеличению прибавочной стоимости, особенно в области сельского хозяйства, сказал в ходе дискуссии и Андрей Ставницер.

Мыслями о том, что еще Украина может сделать, чтобы привлечь инвесторов, поделилась и Екатерина Рожкова: "Безусловно арсенал наших инструментов не такой мощный как, скажем, в США. В США и других развитых странах в десятки раз меньше рисков для инвесторов. И нам нужно работать именно над этим. Но определенный прогресс уже есть — премия за риск снизилась с больше 6% до меньше 5%. Нужно работать дальше: делать структурные реформы. Земельная, судебная, реформа правоохранительных органов. Но путь мы точно выбрали правильный". — заявила она.

В то же время представители бизнеса заявили о своей готовности объединяться и сообща бороться с коррупцией в Украине.