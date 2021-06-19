Компаниям-единорогам в Украине мешает государство и Сан-Франциско, — участники iForum2021

Для того, чтобы в Украине чаще создавались высококонкурентные IT-продукты и появлялись компании-единороги (стартапы, капитализация которых в короткие сроки превысила $1 млрд), нужно избежать государственного регулирования в IT-среде.

Об этом заявили участники крупнейшей IT-конференции в Украине iForum2021, которая в этом году проходит на НСК "Олимпийском".

Так, глава организационного комитета форума Александр Ольшанский сравнил ситуацию в целом с интернетом в стране. Он напомнил, что Украина "номер один или два в мире, по соотношению качества и цены интернета".

"Если по 4g еще нет, но по "проводу" это точно. Мы просто этого не ценим и нам кажется, что оно само случилось. Но само оно не случилось. Причина — так случайно получилось, что в Украине не было в этой сфере регулирования государственного. И рынок сделал все сам", — отметил он.

Партнер инвестиционной компании TMT Investments Игорь Шойфот согласился с тем, что часто именно государственное регулирование выступает тормозом развития конкурентных IT-продуктов, однако добавил еще два фактора, которые нужно учитывать.

"Вторая штука, которая на мой взгляд, придушивает это то — существует офшор, который предлагает зарплаты. И, соответственно, люди, которые могли бы сделать стартап в Украине, идут на эти хорошие зарплаты и забывают о стартапах. И третья вещь — есть Сан-Франциско (инвесторы и компании, представляющие Кремниевую долину — Delo.ua), который насосом выкачивает эти мозги", — подытожил Шойфот.

Напомним, что iForum2021, даже с учетом всех коронавирусных ограничений, собрал около пяти тысяч человек. По словам его организаторов, есть также вероятность, что осенью состоится еще одно подобное мероприятие.