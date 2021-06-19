IT и Телеком 1 час назад

Компаниям-единорогам в Украине мешает государство и Сан-Франциско, — участники iForum2021

Участники конференции назвали факторы, которые мешают созданию в Украине высококонкурентных IT-продуктов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Для того, чтобы в Украине чаще создавались высококонкурентные IT-продукты и появлялись компании-единороги (стартапы, капитализация которых в короткие сроки превысила $1 млрд), нужно избежать государственного регулирования в IT-среде.

Об этом заявили участники крупнейшей IT-конференции в Украине iForum2021, которая в этом году проходит на НСК "Олимпийском".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Так, глава организационного комитета форума Александр Ольшанский сравнил ситуацию в целом с интернетом в стране. Он напомнил, что Украина "номер один или два в мире, по соотношению качества и цены интернета".

"Если по 4g еще нет, но по "проводу" это точно. Мы просто этого не ценим и нам кажется, что оно само случилось. Но само оно не случилось. Причина — так случайно получилось, что в Украине не было в этой сфере регулирования государственного. И рынок сделал все сам", — отметил он.

Читайте также:
Крупнейший ангельский инвестор в стране: Украинский фонд стартапов обработал 3000 заявок

Партнер инвестиционной компании TMT Investments Игорь Шойфот согласился с тем, что часто именно государственное регулирование выступает тормозом развития конкурентных IT-продуктов, однако добавил еще два фактора, которые нужно учитывать.

"Вторая штука, которая на мой взгляд, придушивает это то — существует офшор, который предлагает зарплаты. И, соответственно, люди, которые могли бы сделать стартап в Украине, идут на эти хорошие зарплаты и забывают о стартапах. И третья вещь — есть Сан-Франциско (инвесторы и компании, представляющие Кремниевую долину — Delo.ua), который насосом выкачивает эти мозги", — подытожил Шойфот.

Читайте также:
Искусственный интеллект позволит освободить человека, — участники iForum2021

Напомним, что iForum2021, даже с учетом всех коронавирусных ограничений, собрал около пяти тысяч человек. По словам его организаторов, есть также вероятность, что осенью состоится еще одно подобное мероприятие.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Крупнейший ангельский инвестор в стране: Украинский фонд стартапов обработал 3000 заявок
Крупнейший ангельский инвестор в стране: Украинский фонд стартапов обработал 3000 заявок
iForum на "Олимпийском" собрал 5 тысяч человек: организаторы уже планируют следующий форум
iForum на "Олимпийском" собрал 5 тысяч человек: организаторы уже планируют следующий форум
Искусственный интеллект позволит освободить человека, — участники iForum2021
Искусственный интеллект позволит освободить человека, — участники iForum2021
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Населению, потребляющему электроэнергию до 100 кВт/ч, будет уменьшен тариф, — Галущенко

  2. Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году — NASA

  3. СНБО решил ввести санкции против разработчиков вируса NotPetya

  4. "Следующей пандемией" может стать засуха — ООН

  5. На Хмельницкой АЭС аварийно остановился второй энергоблок: вся станция не работает

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...