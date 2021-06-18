Искусственный интеллект позволит освободить человека, — участники iForum2021

Развитие искусственного интеллекта в мире позволит освободить человека для его "изначального предназначения" — творения и поиска, а не выживания.

Такую мысль на пресс-конференции "Трансформации — желанные и вынужденные", которая проходила в рамках крупнейшей IT-конференция в Украине iForum2021, заявил генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Он отметил, что когда речь идет об искусственном интеллекте, то есть ощущение, что человечество "не того боится и не от того защищается". Длигач согласился, что человечество и мир в целом очень хрупки, и в первую очередь это связано с техногенными катастрофами, экологией и потерей человеческой сущности. Однако при этом не стоит защищаться от искусственного интеллекта.

"Нужно видеть в нем способ освободить человека от рутинной работы, в которой человек проиграл конкуренцию роботам, алгоритмам и искусственному интеллекту. Освободить человека для изначального предназначения — творения, поиска и выживания. Искусственному интеллекту не может быть свойственно желание завоевать весь мир по одной простой причине: ему не может быть свойственно желание, у него нет страхов, он не может захотеть чего-то сам по себе. С точки зрения математики это невозможно, с точки зрения физики", — подытожил он.

Напомним, что iForum2021 проходит на НСК "Олимпийском" и, по словам организаторов, даже с учетом карантинных ограничений собрал около пяти тысяч человек.

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