Наука 10 минут назад

Искусственный интеллект позволит освободить человека, — участники iForum2021

По мнению участников крупнейшей в Украине IT-конференции, защищаться от ИИ человечеству не стоит

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Развитие искусственного интеллекта в мире позволит освободить человека для его "изначального предназначения" — творения и поиска, а не выживания.

Такую мысль на пресс-конференции "Трансформации — желанные и вынужденные", которая проходила в рамках крупнейшей IT-конференция в Украине iForum2021, заявил генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Он отметил, что когда речь идет об искусственном интеллекте, то есть ощущение, что человечество "не того боится и не от того защищается". Длигач согласился, что человечество и мир в целом очень хрупки, и в первую очередь это связано с техногенными катастрофами, экологией и потерей человеческой сущности. Однако при этом не стоит защищаться от искусственного интеллекта.

"Нужно видеть в нем способ освободить человека от рутинной работы, в которой человек проиграл конкуренцию роботам, алгоритмам и искусственному интеллекту. Освободить человека для изначального предназначения — творения, поиска и выживания. Искусственному интеллекту не может быть свойственно желание завоевать весь мир по одной простой причине: ему не может быть свойственно желание, у него нет страхов, он не может захотеть чего-то сам по себе. С точки зрения математики это невозможно, с точки зрения физики", — подытожил он.

Читайте также:
Крупнейший ангельский инвестор в стране: Украинский фонд стартапов обработал 3000 заявок

Напомним, что iForum2021 проходит на НСК "Олимпийском" и, по словам организаторов, даже с учетом карантинных ограничений собрал около пяти тысяч человек.

Фото: Depositphotos

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

iForum на "Олимпийском" собрал 5 тысяч человек: организаторы уже планируют следующий форум
iForum на "Олимпийском" собрал 5 тысяч человек: организаторы уже планируют следующий форум
В Южной Корее запустили самый мощный в мире лазер: должен раскрыть много загадок физики
В Южной Корее запустили самый мощный в мире лазер: должен раскрыть много загадок физики
Украинскую вакцину от COVID-19 обещают разработать до конца года
Украинскую вакцину от COVID-19 обещают разработать до конца года
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020

  3. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  4. 1098 карат: в Ботсване нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире

  5. Населению, потребляющему электроэнергию до 100 кВт/ч, будет уменьшен тариф, — Галущенко

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...