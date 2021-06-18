IT и Телеком 40 минут назад

iForum на "Олимпийском" собрал 5 тысяч человек: организаторы уже планируют следующий форум

По словам организаторов, впервые на республиканском стадионе проходит подобное мероприятие в таком формате

Фото: facebook.com/IForumUA Фото: facebook.com/IForumUA
Фото: facebook.com/IForumUA

Крупнейшая IT-конференция в Украине iForum, которая в этом году проходила на НСК "Олимпийском", даже с учетом всех коронавирусных ограничений собрала около пяти тысяч человек.

Об этом во время пресс-конференции "Трансформации — желанные и вынужденные" заявил глава организационного комитета iForum Александр Ольшанский.

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"В прошлом году нам пришлось отменить конференцию, но сейчас можно сказать — после локдауна жизнь есть. Мы посмотрели на количество людей, которые ходят по нашим стендам и слушают доклады. И приносим извинения, что нам пришлось ограничить количество людей — мы сделали это разными способами, но нам удалось вложиться в обозначенную величину порядка пяти тысяч человек", — отметил он.

При этом Ольшанский напомнил, что в сравнении с конференциями прошлых лет эти цифры заметно меньше. Например, прошлый iForum, который проходил в Международном выставочном центре, собрал 13 тысяч человек.

"Сейчас эти цифры, конечно, меньше, что это связано с соблюдением карантинных требований. Мы хотели соблюсти некую возможность социальной дистанции. Но это первое такое мероприятие в таком формате на республиканском стадионе. Кроме того, если не брать в расчет самый первый iForum, то форум в этом году организован в рекордно краткие сроки. Первый был сделан за три недели, и сейчас практически за три недели была проведена вся организация", — добавил глава оргкомитета.

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По его словам, волонтерам, которые занимались непосредственно обустройством форума, последние дни пришлось жить в отеле возле НСК, чтобы вложиться в сроки. Что же касается планов, то Ольшанский пока осторожен в прогнозах на следующее мероприятие.

"Я думаю, что мы будем продолжать экспериментировать. Более того, есть ненулевая вероятность, что мы проведем осенью еще одно мероприятие. Все будет сильно зависеть от эпидемиологической обстановки, нашего настроя и настроя наших гостей. Многое будет зависеть от того, как сейчас все пройдет", — подытожил он.

Напомним, что ранее в рамках iForum-2021 заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что за полтора года деятельности Украинского фонда стартапов (USF) удалось обработать около 3000 заявок. По словам чиновника, из этих трех тысяч 180 стартапов получили финансирование. При этом в общей сложности на эти стартапы ушло около $5 млн.

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