Выбираем кондиционер для квартиры

Жителям мегаполиса не понаслышке знакома проблема с сухостью воздуха. Выхлопные газы и различные вредные примеси так или иначе проникают в квартиру, поэтому внутри помещения так важно создать комфортный микроклимат для проживания. Проще всего это делать с помощью кондиционера, который способен поддерживать заданную температуру и обеспечивать циркуляцию воздуха. Но на рынке такой большой выбор моделей в самой разной ценовой категории, так как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов о том, как выбрать и где можно купить кондиционеры в Киеве, чтобы вам было проще сориентироваться.

Определитесь с типом кондиционера

Во-первых, нужно узнать у управляющей компании можно ли на фасаде домов размещать кондиционеры и как должны выглядеть внешние блоки. Так как мы говорим о многоэтажках, здесь могут быть особые требования к установке климатической техники, чтобы не портить фасады домов. Что касается внутреннего блока, самым популярным вариантом считается настенная сплит-система. Она достаточно бесшумная, при этом гармонично вписывается в интерьер. Канальная спил-система в многоэтажках редко используется, так как ее нужно устанавливать на этапе строительства. Есть еще одна разновидность климатической техники — это мобильные кондиционеры. Их как раз и устанавливают в случае, если управляющая компания запрещает порчу фасадов домов.

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Что насчет производителя

Мы рекомендуем доверять проверенным брендам, которые давно на рынке и успели завоевать положительную репутацию в глазах миллионов довольных клиентов. К премиум-ценовому сегменту относится климатическая техника высокотехнологичных японских компаний, таких как Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba. Средняя ценовая категория представлена более популярными брендами, такими как Panasonic, Hitachi, Sanyo, Sharp и другие. К бюджетному ценовому сегменту относятся LG, Haier, Jax, Midea. Тут уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее. На наш взгляд, лучше придерживаться среднего ценового сегмента. Если у вас небольшая квартира, то не смысла переплачивать за более высокую мощность или производительность.

Нужна ли вам функция обогрева

Это тоже повлияет на стоимость кондиционера. Если финансовые возможности позволяют, однозначно рекомендуем выбирать среди моделей с инвертором. Они могут работать на охлаждение или обогрев, менее шумные, экономнее расходуют электроэнергию и более долговечны.

фото: Depositphotos