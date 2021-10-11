Экономика 1 час назад

Разрыв цепочки поставок и дешевые деньги: как пандемия изменила рынки, которые развиваются

Спикеры КМЭФ советуют экспортировать в ближайшие страны, а не на другой конец континента, и отмечают, что коронавирусный кризис дал возможность населению зарабатывать больше

Киевский международный экономический форум. Фото: Delo.ua Киевский международный экономический форум. Фото: Delo.ua
Киевский международный экономический форум. Фото: Delo.ua

С приходом пандемии коронавируса развивающиеся рынки пострадали больше всего. Что изменилось на рынках стран с приходом коронавирусного кризиса, рассказали спикеры Киевского международного экономического форума во время панельной дискуссии на тему "Роль развивающихся рынков в глобальном экономическом восстановлении". 

Delo.ua пересказывает главные тезисы беседы. 

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▶️ С начала пандемии коронавирус стремительно распространялся по странам, поэтому государствам пришлось быстро принимать решения и создавать новые продукты, как это произошло с разработкой вакцины. Раньше нужно было потратить десятки лет, чтобы разработать подобную вакцину. Это говорит о том, что пандемия стимулировала развитие науки и медицины.

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▶️ Когда мы говорим о рынках, которые развиваются, то о Китае нужно говорить отдельно, так как развитие этой страны сейчас на передовой по сравнению с другими государствами.

▶️ За время пандемии в 10 раз увеличилась стоимость транспортировки товаров из Китая, поэтому сейчас лучше экспортировать в те страны, которые находятся рядом, а не на больших расстояниях. По этой причине сейчас многие страны возвращают свои заводы, в том числе Китай, который начал менять свою бизнес-модель, чтобы снизить затраты на логистику. Европейским странам тоже нужно вернуть свои заводы в страну или разместить их в соседних странах, чтобы снизить расстояние логистических поставок. 

▶️ Из-за пандемии привлечь инвестиции в страну стало сложнее. 

▶️В кризисный период увеличение государственного долга не является плохим показателем, так как государство должно поддерживать свое население, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей. Например, в жесткий локдаун, когда выплачивалась финансовая помощь населению, затраты США превысили расходы Германии. 

▶️ С приходом COVID-19 банковские ставки по кредитам стали ниже, чем когда-либо. Поэтому у бизнеса есть возможность брать кредиты по низким ставкам и использовать эти деньги для развития своего дела.

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▶️ Население некоторых бедных стран в пандемию начало зарабатывать больше. Показательным примером здесь выступила Колумбия, где во время пандемии рынок труда очистился, и более конкурентоспособные на рынке труда колумбийцы воспользовались этой возможностью, смогли применить свои навыки во время дефицита рабочей силы и заработать на этом. 

▶️ Смешанный или удаленный тип работы будет новой нормальностью в будущем. 

▶️ За время пандемии в Украине рост IT-сектора составил 20-30%.

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