Робота під час турбулентності: виклики та рішення

Після чергового обстрілу я біжу на роботу. Поряд зі мною у транспорті дівчина говорить по телефону: «Так, все добре, жива. Але зовсім не спала. Не знаю, як я сьогодні працюватиму. Щось вже кілька місяців я ніби в зоні постійної турбулентності. І не маю уявлення, як це пофіксити».

Я виходжу на наступній станції і думаю про її слова. Всі ми в Україні зараз у зоні постійної турбулетності, доки триває війна. Але життя не ставиться на паузу. Тому, щоб далі жити і працювати нам дбати про своє психічне здоров’я. І це не просто на часі, а основна заповідь виживання. Саме на ментальне здоров’я нині особливу увагу мають звернути роботодавці. Чому? Світова організація охорони здоров'я наголошує, що погане психічне здоров'я може призвести до втрати продуктивності та зниження якості роботи працівника.

Ще до повномасштабного вторгнення та пандемії Україна посідала перше місце за кількістю психічних розладів у Європі та мала один із найнижчих показників своєчасного звернення по психологічну допомогу.

Згідно з дослідженням, здійсненим компанією 4Service, 69% українців у першому півріччі 2022 року нарікали на відчуття тривоги. 46% мали проблеми зі сном, 42% потерпали від фізичного виснаження і 38% відчували сильний страх.

Результати дослідження психічного здоров’я українців під час війни, проведеного компанією Gradus, засвідчили, що 71% українців відчуває стрес, і лише 2% з них звертаються по допомогу до фахівців.

Пілкування про ментальне здоров’я своїх працівників/працівниць – це інвестиція, яка окуповується сповна.

Адже це, у першу чергу, сприяє підвищенню продуктивності. Дослідження British Journal of Psychiatry підтверджує, що працівники з гарним ментальним здоров'ям більше схильні до трудової продуктивності, а також до участі в навчанні та професійному розвитку. Також це історія про зниження витрат на персонал. Піклування про ментальне здоров'я сприяє зниженню стресу і вигорання серед працівників. Забезпечення підтримки та ресурсів для управління стресом може допомогти утримати талановитих співробітників і запобігти їхній втраті. А також зменшує кількість відсутності або пропусків робочих днів, що теж впливає на прибуток компанії. І, зрештою, це покращення іміджу компанії. Організації, які роблять акцент на ментальне здоров'я своїх працівників, мають кращий імідж серед споживачів та фахівців.

Центр ментального здоров’я (англ.The Centre of Mental Health) зробив дослідження, яке перекладає вище сказане мовою цифр: інвестиції в ментальне здоров'я на робочому місці зумовлюють повернення витрат у розмірі 4-6 доларів за кожний витрачений долар.

Коли ми задумуємось про психічне здоровʼя на роботі, перша асоціація – ввести в штатний розпис психолога. Так, це важливий крок, та далеко не єдиний.

Що ж варто зробити?

Провести анонімне анкетування. Створіть короткі опитувальники, де працівники, не зазначаючи свого імені, можуть вказати свої потреби та ставлення до ментального здоров’я, й окреслити інші важливі для них речі.

Визначити зони відповідальності для задоволення потреб співробітників – що може покрити сам працівник, а в чому ви як роботодавець можете допомогти.

Надати доступ до корисної інформації. Створіть короткі інформаційні матеріали або презентації, які пояснюють важливість ментального здоров'я. Розмістіть ці матеріали на внутрішньому порталі або надішліть електронні листи.

Організувати навчання. Організуйте семінари, вебінари, лекції на яких експерти та експертки можуть розповісти про роль догляду за ментальним здоров'ям.

Надати доступ до ресурсів для самодопомоги. Надайте співробітникам доступ до онлайн-ресурсів для самодопомоги та психологічної підтримки, зробивши підбірку для свого персоналу.

Сформувати групи підтримки. Створіть групи підтримки або біржі досвіду, де співробітники можуть ділитись своїми стратегіями по вирішенню проблем та стресу. Це може бути навіть ранкова кава в zoom на 5-10 хв, де обговорюється якась стратегія або люди діляться досвідом.

Розробити гнучкі робочі графіки. Розгляньте можливість впровадження гнучких графіків або можливості віддаленої роботи для зменшення стресу та полегшення балансу.

Створити програми допомоги. Розгляньте можливість впровадження програми допомоги співробітникам, яка включатиме конфіденційну психологічну підтримку та консультування. Це може штатний психолог, або контракт з різними зовнішніми фахівцями чи сервісами. Або оплата певної кількість сесій фахівця з яким/ якою вже працює ваш співробітник.

Здійснювати моніторинг та аналіз. Введіть систему моніторингу психосоціального клімату в компанії та регулярно аналізуйте результати для внесення коректив та вдосконалення програм.

Не обов’язково повторювати всі ці кроки. Ви можете створити цілісну та системну культуру турботи про психологічний добробут, або ж надати можливість отримати консультації психолога чи створити ком’юніті всередині компанії, яке допомагає працівникам обговорювати труднощі з психічним здоров’ям. Але починати потрібно вже зараз. Адже всі ми нині перебуваємо у зоні підвищеної турбулентності, то ж необхідно пристебнути паски турботи.

Як піклуватися про психічне здоров’я працівників допоможе розібратися «Точка турботи» – проєкт побудови інклюзивної психологічної підтримки для команд під час війни. Долучайтеся, переходьте за посиланням для реєстрації на сайті проєкту та отрумуйте корисні інструменти для підтримки ментального здоров’я своїх працівників та працівниць

А за цим лінком доступний безкоштовний онлайн-курс про психологічну допомогу командам та бізнесам. На сайті «Точки турботи» вже доступний до завантаження посібник з рекомендаціями практичного використання різноманітних психологічних методик, запропонованих експертами/експертками.

Проєкт «Точка Турботи» створено громадською організацією «Точка Опори ЮА» за підтримки Center for Disaster Philanthropy та інформаційної підтримки Європейської Бізнес Асоціації.