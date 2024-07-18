Работа во время турбулентности: вызовы и решения

После очередного обстрела я бегу на работу. Рядом со мной в транспорте девушка говорит по телефону: Да, все хорошо, жива. Но совсем не спала. Не знаю, как я сегодня буду работать. Что-то уже несколько месяцев я будто бы в зоне постоянной турбулентности. И не имею представления, как это пофиксировать».

Я выхожу на следующей станции и думаю о ее словах. Все мы в Украине сейчас в зоне постоянной турбулетности, пока идет война. Но жизнь не ставится на паузу. Поэтому, чтобы дальше жить и работать нам заботиться о своем психическом здоровье. И это не просто ко времени, а основная заповедь выживания. Именно на ментальное здоровье сейчас особое внимание должны обратить работодатели. Почему? Всемирная организация здравоохранения отмечает, что плохое психическое здоровье может привести к потере производительности и снижению качества работы работника.

Еще до полномасштабного вторжения и пандемии Украина занимала первое место по количеству психических расстройств в Европе и имела один из самых низких показателей своевременного обращения за психологической помощью.

Согласно исследованию, осуществленному компанией 4Service, 69% украинцев в первом полугодии 2022 года сетовали на ощущение тревоги. 46% испытывали проблемы со сном, 42% страдали от физического истощения и 38% испытывали сильный страх.

Результаты исследования психического здоровья украинцев во время войны, проведенного компанией Gradus, показали, что 71% украинцев испытывают стресс, и только 2% из них обращаются за помощью к специалистам.

Забота о ментальном здоровье своих работников – это инвестиция, которая окупается сполна.

Ведь это, в первую очередь, способствует повышению производительности. Исследование British Journal of Psychiatry подтверждает, что работники с хорошим ментальным здоровьем больше подвержены трудовой производительности, а также участию в обучении и профессиональном развитии. Также это история о снижении расходов на персонал. Забота о ментальном здоровье способствует снижению стресса и выгоранию среди работников. Обеспечение поддержки и ресурсов для управления стрессом может помочь удержать талантливых сотрудников и предотвратить их потерю. А также уменьшает количество отсутствия или пробелов рабочих дней, что тоже влияет на прибыль компании. И, наконец, это улучшение имиджа компании. Организации, делающие акцент на ментальное здоровье своих работников, имеют лучший имидж среди потребителей и специалистов.

Центр ментального здоровья (англ. The Centre of Mental Health) сделал исследование, переводящее выше сказанное на язык цифр: инвестиции в ментальное здоровье на рабочем месте обусловливают возврат расходов в размере 4-6 долларов за каждый израсходованный доллар.

Когда мы задумываемся о психическом здоровье на работе, первая ассоциация – ввести в штатное расписание психолога. Да, это важный шаг, но далеко не единственный.

Что же следует сделать?

Провести анонимное анкетирование. Создайте краткие опросники, где работники, не указывая своего имени, могут указать свои потребности и отношение к ментальному здоровью и определить другие важные для них вещи.

Определить зоны ответственности для удовлетворения потребностей сотрудников – что может покрыть сам работник, а в чем вы, как работодатель, можете помочь.

Предоставить доступ к полезной информации. Создайте краткие информационные материалы или презентации, объясняющие важность ментального здоровья. Разместите эти материалы на внутреннем портале или отправьте электронные письма.

Организовать обучение. Организуйте семинары, вебинары, лекции на которых эксперты и эксперты могут рассказать о роли ухода за ментальным здоровьем.

Предоставить доступ к ресурсам для самопомощи. Предоставьте сотрудникам доступ к онлайн-ресурсам для самопомощи и психологической поддержки, сделав подборку своего персонала.

Сформировать группы поддержки. Создайте группы поддержки или биржи опыта, где сотрудники могут делиться своими стратегиями по решению проблем и стресса. Это может быть даже утренний кофе в zoom на 5-10 мин, где обсуждается какая-нибудь стратегия или люди делятся опытом.

Разработать гибкие рабочие графики. Рассмотрите возможность использования гибких графиков или возможности удаленной работы для уменьшения стресса и облегчения баланса.

Создать программы помощи. Рассмотрите возможность внедрения программы помощи сотрудникам, которая будет включать в себя конфиденциальную психологическую поддержку и консультирование. Это может быть штатный психолог, или контракт с различными внешними специалистами или сервисами. Или оплата определенного количества сессий специалиста с которым/которым уже работает ваш сотрудник.

Осуществлять мониторинг и анализ. Введите систему мониторинга психосоциального климата в компании и регулярно анализируйте результаты для внесения корректив и усовершенствования программ.

Не обязательно повторять все эти шаги. Вы можете создать целостную и системную культуру заботы о психологическом благополучии или предоставить возможность получить консультации психолога или создать комьюнити внутри компании, помогающей работникам обсуждать трудности с психическим здоровьем. Но начинать нужно уже сейчас. Ведь все мы сейчас находимся в зоне повышенной турбулентности, поэтому необходимо пристегнуть пояса заботы.

Как заботиться о психическом здоровье работников поможет разобраться «Точка заботы» – проект построения инклюзивной психологической поддержки для команд во время войны. Присоединяйтесь, переходите по ссылке для регистрации на сайте и отравляйте полезные инструменты для поддержки ментального здоровья своих работников и работниц.

А за этой ссылкой доступен бесплатный онлайн-курс о психологической помощи командам и бизнесам. На сайте «Точки заботы» уже доступно к загрузке руководство по рекомендациям практического использования различных психологических методик, предложенных экспертами/экспертками.

Проект "Точка Заботы" создан общественной организацией "Точка Опоры ЮА" при поддержке Center for Disaster Philanthropy и информационной поддержки Европейской Бизнес Ассоциации.