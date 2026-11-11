Украинские экспортеры меда рискуют потерять рынки ЕС: причины

Украинская медовая отрасль завершает 2026 год с прогнозируемым экспортом на уровне 45-55 тыс. тонн и валютной выручкой более $150 млн. В то же время рост логистических расходов на 30-50%, ограничение доступа к рынку ЕС и усиление конкуренции со стороны Китая, Аргентины и Индии создают серьезные вызовы для украинских экспортеров. Если ситуация не улучшится, уже со второй половины 2027 может возникнуть вопрос экономической целесообразности экспорта.

Об этом Dilo рассказал генеральный директор компании Beehive Семен Гагарин, которая является одним из крупнейших экспортеров меда.

Доставка меда в ЕС подорожала на 30-50% : логистика поглощает прибыль экспортеров

Портовый кризис в меньшей степени влияет на экспорт меда, поскольку большинство продукции Украина отправляет наземным транспортом – грузовиками. Однако стоимость такой логистики тоже существенно выросла.

По словам Гагарина, расходы по перевозке увеличились на 30-50%. Например, если раньше доставка одной фуры в Германию обошлась в €2500, то сейчас перевозчики хотят €4000-4500.

"При таких условиях часть маржинальности по контрактам, которую мы имеем, мы отдаем перевозчику. Для импортера в ЕС это не так критично, потому что они уже получают цену с доставкой, а для экспортеров - это дополнительные расходы и существенное снижение доходности", - пояснил гендиректор Beehive.

Угрожает ли Украине срыв контрактов на экспорт меда

В 2026 г. угрозы массового срыва экспортных контрактов не ожидается.

По прогнозам Гагарина, со второй половины 2027 года вопрос продолжения экспорта встанет особенно остро и будет реальным риском существенного снижения продаж за границу, если логистические и производственные затраты продолжат расти, а беспошлинная квота в ЕС подойдет к концу.

На этом фоне в Украине будут постепенно накапливаться запасы меда. В то же время переходные остатки продукции с текущего сезона на новый, в 2027, по мнению руководителя Beehive, не превысят 10-15 тыс. тонн. Это умеренный показатель, пока не свидетельствующий о критическом накоплении нереализованной продукции.

"По итогам 2026 года прогнозируется экспорт украинского меда на уровне 45-55 тыс. тонн. Ожидаемые валютные поступления будут составлять более $150 млн. в год", - сказал Гагарин.

Экспорт меда в 2025 году составил 50 тысяч тонн в год.

Прогноз на 2027 год: экспорт украинского меда может сократиться на 5-10%

Говоря о перспективах будущего года, Гагарин отмечает, что для украинских экспортеров уже будет положительным результатом сохранить объемы реализации на уровне 2026 года как в тоннах, так и в долларовом эквиваленте.

Однако более реалистичным сценарием он считает сокращение реализации меда на 5-10% по сравнению с 2026 годом. Однако ситуация еще может измениться, в первую очередь, если экспортные квоты будут продлены на 2028 год в текущем количестве (35 000 тонн в год), или даже увеличены на 20-30%.

Экспорт меда: европейский рынок может переориентироваться на Китай, Аргентину и Индию

Дополнительным вызовом для украинских экспортеров становятся ограничения экспорта меда в Европейский Союз и рост цен на украинскую продукцию.

В таких условиях европейские импортеры могут активнее переориентироваться на поставщиков из других стран, включая Китай, Аргентину и Индию.

Это создает риск постепенного сокращения доли Украины на мировом рынке меда.

Нарастить экспорт в другие регионы мира украинским производителям сложно сейчас из-за ценовой конкуренции.

"Пока невозможно нарастить объем экспорта в другие страны от ЕС, так как мы банально не будем конкурентными по цене в тех регионах. США и Северная Америка покупают более дешевый мед из Индии. Ближний Восток и Япония и остальные страны Азии - почти весь объем покупает из Китая", - пояснил Гагарин. Семен

Таким образом, украинские экспортеры остаются в значительной степени зависимы от европейского рынка, где важную роль играют тарифные квоты.

Кто зарабатывает на росте цен на украинский мед

Несмотря на сложности с логистикой, ростом экспортных цен положительно повлияло на доходы украинских пчеловодов и фермеров.

В 2025 и 2026 годах они получили больше средств за мед, что позволит им развивать свои хозяйства и должно положительно отразиться на развитии отрасли в целом.

Однако ситуация для заготовителей и экспортеров противоположна. Они заработают меньше, чем в предыдущие годы, поскольку рост производственных и логистических издержек превышает увеличение маржинальности экспортных контрактов, отметил Гагарин.

Квоты сдерживают экспорт украинского меда: отменят ли пошлины?

Важным фактором сохранения украинских позиций на европейском рынке остаются тарифные квоты. Именно они являются основой спроса на украинский мед в ЕС, поэтому их сокращение приведет к уменьшению спроса на продукцию из Украины.

Идеальным сценарием для украинских экспортеров была бы полная отмена пошлин и возвращение в беспошлинный режим, действовавший в 2023 году.

Однако, по оценке гендиректора Beehive, пока такой сценарий невозможен и не выглядит реалистичным в ближайшей перспективе.

По мнению Гагарина, для увеличения валютной выручки, привлечения инвестиций и повышения закупочных цен на мед для пчеловодов необходимы три ключевых условия:

отмена пошлин на украинский мед в ЕС: это позволило бы сохранить конкурентоспособность украинской продукции и поддержать спрос на европейском рынке;

благоприятные погодные условия в 2027 году: хорошая урожайность медоносных культур будет способствовать увеличению объемов производства меда;

прекращение роста расходов экспортеров: речь идет прежде всего о логистике, негативных курсовых разницах и военных рисках.

Отрасль пчеловодства в Украине сталкивается с комплексом вызовов – от использования запрещенных в ЕС пестицидов до уменьшения площадей медоносных культур. По оценкам экспертов, распространение сортов с низкой нектаропродуктивностью уже привело к потерям около 10% объема меда, и эта тенденция усиливается с каждым годом.