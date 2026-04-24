Производство меда в Украине падает: почему отрасль потеряла 10% объемов

Отрасль пчеловодства в Украине сталкивается с комплексом вызовов – от использования запрещенных в ЕС пестицидов до уменьшения площадей медоносных культур. По оценкам экспертов распространение сортов с низкой нектаропродуктивностью уже привело к потерям около 10% объема меда, и эта тенденция усиливается с каждым годом.

Об этом изданию Delo.ua сообщил президент Союза пчеловодов Украины Сергей Гринев, который служит в Силах обороны.

Основные вызовы для украинского пчеловодства

Вызовов, стоящих перед украинским пчеловодством, с каждым годом становится все больше, подчеркивает Гринев.

Некоторые аграрии продолжают использовать пестициды, запрещенные в Европе, и фактически игнорируют требования законодательства.

Ситуацию усложняет то, что из-за моратория на проверки контрольные органы не могут полноценно осуществлять свои полномочия. Они реагируют только на обращение граждан и производят проверки исключительно при наличии жалоб, отметил эксперт.

Кроме того, в Украине обостряется проблема сокращения медоносной базы. Вырубаются лесополосы и леса, в том числе и в результате военных действий происходят уничтожение лесов, пожары и т.д.

"Еще одна проблема - из года в год растет доля семян энтомофильных сельскохозяйственных растений с низкой нектаропродуктивностью или вообще с пониженными показателями", - рассказал Гринев.

Речь идет об отдельных сортах и гибридах, которые уже не имеют той нектаропродуктивности, что раньше. Часть из них самоопыляется и постепенно теряет эти свойства.

Нектароносные растения привлекают насекомых благодаря нектару, а насекомые, в свою очередь, обеспечивают опыление. Следовательно, сокращение нектаропродуктивности напрямую влияет на этот процесс и с каждым годом только усиливается, пояснил президент Союза пчеловодов.

Законодательный вакуум в сфере семеноводства и сортов растений

В то же время, по его словам, эта проблема фактически не урегулирована: в законодательстве отсутствует требование обязательной проверки нектаропродуктивности при регистрации сортов или их ввозе в Украину.

В настоящее время этим вопросом системно занимается только Союз пчеловодов Украины. Также к процессу вовлечен Украинский институт экспертизы сортов растений.

По словам специалистов, необходимо закрепить соответствующие нормы на законодательном уровне. Речь идет об обязательном указании показателей нектаропродуктивности при регистрации и импорте семян. К оценке должны быть привлечены профильные учреждения – Украинский институт экспертизы сортов растений и Институт пчеловодства имени Прокоповича.

"Если эту проблему игнорировать, поля могут все больше засеваться культурами, которые не выделяют нектар. В таком случае они перестанут выполнять функцию медоносной базы, а объемы медосбора с этих площадей фактически исчезнут", - подчеркнул Гринев.

Процесс сокращения медоносной базы длится уже около пяти лет, и доля таких семян продолжает расти, отметил он.

"По предварительным оценкам, это уже приводит к потерям около 10% объемов производства меда, и в случае сохранения тенденции эти потери могут увеличиваться ежегодно", - сказал президент Союза пчеловодов .

Потери пасек в Украине с начала войны: что показывает реестр

В Украине действует Единый реестр пасек, введенный с 2021 года.

По состоянию на сентябрь 2021 было зарегистрировано 44 тыс. пасек и ориентировочно до 2 млн пчелосемей, сказал Гринев.

По последним доступным данным, зарегистрировано 64 тыс. пасек, на которых содержится 2 млн 750 тыс. пчелосемей. Однако Гринев отметил, что эти данные не отражают реальное состояние. Это связано с тем, что в реестре не обновлена информация о пасеках, оказавшихся под оккупацией или уничтоженных во время боевых действий.

"То есть их зарегистрировали до полномасштабного вторжения, и они до сих пор учитываются в общей статистике. В то же время, по предварительным оценкам, потеряно до 10% пасек из числа зарегистрированных. На одной пасеке может быть от 10 до 1000 пчелосемей", - сказал эксперт.

Перезимовка пчел в 2026 году: региональные проблемы

Ситуация с перезимовкой пчел сложна.

Больше всего пострадали Черкасская область и центральные регионы. Центральная и южная части страны в этом году были недостаточно подготовлены. Каждый пчеловод вынужден самостоятельно, на свой риск, содержать пасеки и ухаживать за ними, пояснил эксперт.

"В то же время Украина все равно остается страной, которая занимает первое место по экспорту меда в Европе. Объемы, которые мы обеспечиваем на экспорт, вполне реальны и, вероятно, будут выполнены", - считает Гринев.

Конечно, многое зависит от погодных условий в этом году. Если они будут неблагоприятными, медосбор будет меньше. Если условия сложатся благоприятно, Украина сможет достичь объемов, достаточных как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

"Объем экспорта составляет около 80 тыс. тонн. Внутреннее потребление - около 20-30 тыс. тонн, в зависимости от экономического состояния домохозяйств", - сказал Гринев.

Справочно

До полномасштабного вторжения Союз объединял более 2,5 тыс. пчеловодов.

Генеральный директор компании Beehive Семен Гагарин сообщал, что экспорт украинского меда в 2026 году может сократиться на 10-20% на фоне временного дефицита уже подтолкнувшей цены вверх продукции. Закупочная цена меда выросла более чем вдвое – с 65-70 грн/кг в начале сезона до около 130 грн/кг.