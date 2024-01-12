Mercedes-Benz показала электрический Geländewagen с "танковым разворотом"

Компания Mercedes-Benz привезла на выставку CES 2024 прототип электрического внедорожника Geländewagen, который может получить функцию "танкового разворота". Об этом пишет Car and Driver.

Производитель не опубликовал никаких официальных спецификаций, но ожидается, что внедорожник будет доступен по крайней мере с двумя электродвигателями с полным приводом. Кроме того, компания может выпустить вариант с четырьмя двигателями и "танковым разворотом", что позволит машине разворачиваться в любом направлении на месте.

Также пока неизвестно, будет ли серийная версия назвать EQG, которая согласовала бы наименование с другими электромобилями Mercedes-Benz, или предпочтение отдадут сохранению G-класса. Однако прототип на CES получил номерной знак с надписью G-Class.

Новый электрический внедорожник Mercedes должен дебютировать позже в 2024 г, а старт продажи ожидается в 2025-м. Больше информации о силовой установке и емкости аккумулятора должно быть в рамках официальной презентации. Вероятно, параллельно с электрической версией будет продаваться обновленный вариант Geländewagen с бензиновым двигателем.

Электромобили Mercedes: цели компании

Mercedes-Benz, как и другие крупные автопроизводители, переходит на электрокары. В 2021 году компания объявила, что к 2025-му половину объема ее производства составят гибридные и электрические транспортные средства.

К 2030 году Mercedes хочет полностью перейти на электромобили, за исключением небольших рынков, где условия для этого усложнены, например, отсутствие зарядных устройств.

Для достижения соответствующих планов предполагались инвестиции в размере более 40 млрд евро.

Кроме того, компания поставила цель использовать батареи мощностью более 200 ГВт·ч. Mercedes-Benz заявила, что вместе с партнерами создаст восемь гигафабрик для производства аккумуляторных элементов.