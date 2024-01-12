Mercedes-Benz показала електричний Geländewagen із "танковим розворотом"

Компанія Mercedes-Benz привезла на виставку CES 2024 прототип електричного позашляховика Geländewagen, який може отримати функцію "танкового розвороту". Про це пише Car and Driver.

Виробник не оприлюднив жодних офіційних специфікацій, але очікується, що позашляховик буде доступний принаймні з двома електродвигунами з повним приводом. Крім того, компанія може випустити варіант із чотирма двигунами та "танковим розворотом", що дозволить автівці розвертатися в будь-якому напрямку на місці.

Також поки що невідомо, чи матиме серійна версія назву EQG, яка узгодила б найменування з іншими електромобілями Mercedes-Benz, або ж перевагу нададуть збереженню G-класу. Однак прототип на CES отримав номерний знак саме з написом G-Class.

Новий електричний позашляховик Mercedes має дебютувати пізніше у 2024 році, а старт продажу очікується в 2025-му. Більше інформації про силову установку та ємність акумулятора має бути в рамках офіційної презентації. Імовірно, паралельно з електричною версією продаватиметься оновлений варіант Geländewagen із бензиновим двигуном.

Електромобілі Mercedes: цілі компанії

Mercedes-Benz, як і інші великі автовиробники, переходить на електрокари. У 2021 році компанія оголосила, що до 2025-го половину від обсягу її виробництва становитимуть гібридні та електричні транспортні засоби.

До 2030 року Mercedes хоче повністю перейти на електромобілі, за винятком невеликих ринків, де умови для цього ускладнені, наприклад, відсутністю зарядних пристроїв.

Задля досягнення відповідних планів передбачалися інвестиції розміром у понад 40 млрд євро.

Крім того, компанія поставила за мету використовувати батареї потужністю понад 200 ГВт·год. Тому Mercedes-Benz заявила, що разом із партнерами створить вісім гігафабрик для виробництва акумуляторних елементів.