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Kia показала лінійку модульних електромобілів (ФОТО)
Компанія Kia на виставці CES 2024 анонсувала модульну платформу електромобілів – Platform Beyond Vehicles (PBV). Про це повідомила пресслужба автовиробника.
Лінійка складається з чотирьох комплектацій PBV: стандартної, подовженої, пікапа та таксі. Автівки змінюються шляхом додавання частин до основного модуля.
Електромобілі призначені для різних потреб, зокрема для доставки. Крім того, в Kia заявили про плани створити роботаксі спільно з компанією Motional.
Наразі Kia будує завод для PBV у Південній Кореї. Фабрика буде введена в експлуатацію в 2025 році, і її потужність становитиме 150 тис. автівок на рік.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Електромобілі Kia: плани компанії
Навесні 2023 року Kia оголосила, що до 2030-го планує продавати 4,3 млн автомобілів щорічно (для порівняння, в 2022-му цей показник становив 2,9 мільйона). Як очікується, 2,38 млн із цих автівок будуть електрифікованими, що еквівалентно 55% від загального обсягу продажів.
До 2027 року фірма має на меті випустити 15 моделей електромобілів, включаючи PBV.
Загалом компанія хоче прискорювати перехід на електрокари й посилювати конкурентоспроможність свої продукції з акцентом, зокрема, на технології автономного водіння.