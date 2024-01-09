Kia показала лінійку модульних електромобілів (ФОТО)

Компанія Kia на виставці CES 2024 анонсувала модульну платформу електромобілів – Platform Beyond Vehicles (PBV). Про це повідомила пресслужба автовиробника.

Лінійка складається з чотирьох комплектацій PBV: стандартної, подовженої, пікапа та таксі. Автівки змінюються шляхом додавання частин до основного модуля.

Електромобілі призначені для різних потреб, зокрема для доставки. Крім того, в Kia заявили про плани створити роботаксі спільно з компанією ​​Motional.

Наразі Kia будує завод для PBV у Південній Кореї. Фабрика буде введена в експлуатацію в 2025 році, і її потужність становитиме 150 тис. автівок на рік.

Модульні електромобілі Kia. Фото: сайт компанії Модульні електромобілі Kia. Фото: сайт компанії Модульні електромобілі Kia. Фото: сайт компанії Модульні електромобілі Kia. Фото: сайт компанії

Електромобілі Kia: плани компанії

Навесні 2023 року Kia оголосила, що до 2030-го планує продавати 4,3 млн автомобілів щорічно (для порівняння, в 2022-му цей показник становив 2,9 мільйона). Як очікується, 2,38 млн із цих автівок будуть електрифікованими, що еквівалентно 55% від загального обсягу продажів.

До 2027 року фірма має на меті випустити 15 моделей електромобілів, включаючи PBV.

Загалом компанія хоче прискорювати перехід на електрокари й посилювати конкурентоспроможність свої продукції з акцентом, зокрема, на технології автономного водіння.