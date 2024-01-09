Kia показала линейку модульных электромобилей (ФОТО)

Компания Kia на выставке CES 2024 анонсировала модульную платформу электромобилей – Platform Beyond Vehicles (PBV). Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Линейка состоит из четырех комплектаций PBV: стандартной, удлиненной, пикапа и такси. Автомобили изменяются путем добавления частей в основной модуль.

Электромобили предназначены для разных нужд, в частности для доставки. Кроме того, в Kia заявили о планах создать роботокси совместно с компанией Motional.

Kia строит завод для PBV в Южной Корее. Фабрика будет введена в эксплуатацию в 2025 году, и ее мощность составит 150 тыс. автомобилей в год.

Модульные электромобили Kia. Фото: сайт компании Модульные электромобили Kia. Фото: сайт компании Модульные электромобили Kia. Фото: сайт компании Модульные электромобили Kia. Фото: сайт компании

Электромобили Kia: планы компании

Весной 2023 года Kia объявила, что к 2030-му планирует продавать 4,3 млн автомобилей ежегодно (для сравнения, в 2022-м этот показатель составлял 2,9 миллиона). Как ожидается, 2,38 млн из этих автомобилей будут электрифицированы, что эквивалентно 55% от общего объема продаж.

До 2027 года фирма стремится выпустить 15 моделей электромобилей, включая PBV.

В целом компания хочет ускорять переход на электрокары и усиливать конкурентоспособность своей продукции с акцентом, в частности, на технологии автономного вождения.