Открыть счет онлайн для ФЛП и юридических лиц можно удобно в Укргазбанке

Укргазбанк расширил возможности дистанционного открытия счета для клиентов малого и среднего бизнеса.

Теперь эта функция доступна не только для ФЛП, но и для юридических лиц.

Укргазбанк:

первый из банков в Украине, кто сделал дистанционную идентификацию для юридических лиц;

один из 4-х банков, предоставляющих возможность прохождения дистанционной идентификации для ФЛП и юридических лиц.

Да, недавно Укргазбанк дистанционно открыл счет клиенту, который на фронте защищает страну от врага. Открыть счет удалось, не смотря на сложные условия, в которых находится клиент.

Имея ноутбук, мобильный телефон, Starlink, а также паспорт, ИНН и фонарик, клиент прошел видеоинтервью. Так что в Укргазбанке открыть дистанционно валютный счет для юридического лица даже на фронте вполне реально.

Благодаря сервису Дей.Шеринг вы можете поделиться с банком своими документами без сканирования прямо с телефона. Заверить пакет документов для отправки в банк можно хоть каким КЭП. А ФЛП для подписи могут воспользоваться Действие.

Какие дополнительные преимущества получает клиент при дистанционном открытии счета?

Выгодный тариф на банковское обслуживание , специальный пакет для ФЛП «Предприниматель»;

Бесплатный онлайн-банкинг ЭКО-БУМ 24/7 для контроля ваших счетов;

Виртуальную карту;

Возможность генерировать КЭП для заключения договоров.

Подробнее о новых возможностях и весь процесс дистанционного открытия счета по ссылке :

Публичное акционерное общество - акционерный банк «УКРГАЗБАНК». Банковская лицензия №123 от 21.07.1993, выдана НБУ. Регистрационный номер в Государственном реестре банков №183.