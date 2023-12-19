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- PR
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- Банки
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Открыть счет онлайн для ФЛП и юридических лиц можно удобно в Укргазбанке
Укргазбанк расширил возможности дистанционного открытия счета для клиентов малого и среднего бизнеса.
Теперь эта функция доступна не только для ФЛП, но и для юридических лиц.
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первый из банков в Украине, кто сделал дистанционную идентификацию для юридических лиц;
один из 4-х банков, предоставляющих возможность прохождения дистанционной идентификации для ФЛП и юридических лиц.
Да, недавно Укргазбанк дистанционно открыл счет клиенту, который на фронте защищает страну от врага. Открыть счет удалось, не смотря на сложные условия, в которых находится клиент.
Имея ноутбук, мобильный телефон, Starlink, а также паспорт, ИНН и фонарик, клиент прошел видеоинтервью. Так что в Укргазбанке открыть дистанционно валютный счет для юридического лица даже на фронте вполне реально.
Благодаря сервису Дей.Шеринг вы можете поделиться с банком своими документами без сканирования прямо с телефона.
Заверить пакет документов для отправки в банк можно хоть каким КЭП. А ФЛП для подписи могут воспользоваться Действие.
Какие дополнительные преимущества получает клиент при дистанционном открытии счета?
Выгодный тариф на банковское обслуживание , специальный пакет для ФЛП «Предприниматель»;
Бесплатный онлайн-банкинг ЭКО-БУМ 24/7 для контроля ваших счетов;
Виртуальную карту;
Возможность генерировать КЭП для заключения договоров.
Подробнее о новых возможностях и весь процесс дистанционного открытия счета по ссылке :
Публичное акционерное общество - акционерный банк «УКРГАЗБАНК». Банковская лицензия №123 от 21.07.1993, выдана НБУ. Регистрационный номер в Государственном реестре банков №183.