Бизнес обеспокоен возможным обязательством насыщать продукты витаминами: какие последствия могут быть

Внедрение обязательной фортификации некоторых продуктов может привести к потере внешних рынков, где существует спрос на нефортифицированную продукцию, а также к необоснованной финансовой нагрузке не только на субъектов хозяйствования, но и на потребителей.

Об этом заявляет Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).

"13 марта 2024 года на официальном веб-сайте Минздрава для публичного обсуждения был опубликован проект КМУ по Порядку фортификации пищевых продуктов. Для понимания, фортификация – это добавление (насыщение) продуктов питания витаминами", - объясняют в ЕБА.

Что предусматривает порядок фортификации пищевых продуктов

В Ассоциации отмечают, что проектом Постановления планируется определение уровней потребления отдельных пищевых продуктов, в которые могут быть добавлены витамины и/или минеральные вещества. Порядок фортификации пищевых продуктов, который предлагается утвердить, определяет основания и процедуру введения обязательной фортификации пищевых продуктов отдельными витаминами и/или минеральными веществами.

"Кроме того, проектом Порядка предусмотрено, что обязательная фортификация пищевых продуктов операторами рынка вводится Кабмином путем издания распоряжения в соответствии с настоящим Порядком. Поэтому предполагается, что фортификация может стать обязательной для всех производителей", - рассказали в ЕБА.

К чему приведет введение Порядка

Представители бизнеса отмечают, что введение фортификации пищевых продуктов требует серьезных инвестиций в модернизацию производственных линий.

"Это может создать значительные финансовые трудности для компаний и отрасли пищевой промышленности, которые и так терпят значительные потери во время военного времени. В связи с чем существует риск, что не все субъекты хозяйствования пищевой отрасли смогут модернизировать свои производственные мощности для внедрения фортификации продуктов, особенно сейчас, и так в непростое для бизнеса время. Поскольку это требует переформатирования и смены оборудования на заводах, обновления рецептур, смены этикеток и т.д.", - говорится в сообщении ЕБА.

Как следствие, невозможность выполнения установленных требований может привести к таким негативным последствиям, как закрытие предприятий, потеря рабочих мест, убытки для отрасли и уменьшение уплаты налогов в государственный бюджет. Дополнительно, это может привести к росту цен на продукцию и отразиться на финансовом положении конечного потребителя.

Более того, введение обязательной фортификации некоторых продуктов, производимых на территории Украины, потенциально может привести к потере внешних рынков, где существует спрос на нефортифицированную продукцию, а также необоснованной финансовой нагрузке не только на субъектов хозяйствования, но и на потребителей.

Что нужно ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация обращается к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру агрополитики Николаю Сольскому и министру здравоохранения Виктору Ляшко с просьбой предоставить для ознакомления редакцию проекта распоряжения, которым планируется ввести обязательную фортификацию пищевых продуктов.

Кроме того, объяснить, какие именно продукты питания будут подлежать фортификации в обязательном порядке, предусмотрено ли получение субъектами хозяйствования компенсации или поддержки от государства для введения обязательной фортификации продуктов питания, и тому подобное.

Таким образом, бизнес настаивает на проведении открытой дискуссии с представителями бизнеса с целью детального обсуждения инициативы по обязательной фортификации продуктов питания.

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