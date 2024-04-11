Бізнес занепокоєний можливим зобов'язанням насичувати продукти вітамінами: які наслідки можуть бути

Запровадження обов’язкової фортифікації деяких продуктів потенційно може призвести до втрати зовнішніх ринків, де існує попит на нефортифіковану продукцію, а також до необґрунтованого фінансового навантаження не тільки на суб’єктів господарювання, а й на споживачів.

Про це заявляє Європейська бізнес-асоціація (ЄБА).

"13 березня 2024 року на офіційному веб-сайті МОЗ для публічного обговорення був опублікований проєкт КМУ щодо Порядку фортифікації харчових продуктів. Для розуміння, фортифікація – це добавлення (насичення) продуктів харчування вітамінами", - пояснюють в ЄБА.

Що передбачає Порядок фортифікації харчових продуктів

В Асоціації зазначають, що проєктом Постанови планується визначення рівнів споживання окремих харчових продуктів, до яких можуть бути додані вітаміни та/або мінеральні речовини. Порядок фортифікації харчових продуктів, який пропонується затвердити, визначає підстави та процедуру запровадження обов’язкової фортифікації харчових продуктів окремими вітамінами та/або мінеральними речовинами.

"Окрім того, проєктом Порядку передбачено, що обов’язкова фортифікація харчових продуктів операторами ринку запроваджується Кабміном шляхом видання розпорядження відповідно до цього Порядку. Тож, передбачається, що фортифікація може стати обов’язковою для всіх виробників", - розповіли в ЄБА.

До чого призведе введення Порядку

Представники бізнесу зауважують, що запровадження фортифікації харчових продуктів потребує серйозних інвестицій у модернізацію виробничих ліній.

"Це може створити значні фінансові труднощі для компаній та галузі харчової промисловості, які і так зазнають значних втрат під час воєнного часу. У зв’язку з чим існує ризик, що не всі суб’єкти господарювання харчової галузі зможуть модернізувати свої виробничі потужності для впровадження фортифікації продуктів, особливо зараз, і так в непростий для бізнесу час. Оскільки це потребує переформатування та зміни обладнання на заводах, оновлення рецептур, зміни етикеток, тощо", - йдеться в повідомленні ЄБА.

Як наслідок, неможливість виконання встановлених вимог може призвести до таких негативних наслідків як закриття підприємств, втрата робочих місць, збитки для галузі та зменшення сплати податків до державного бюджету. Додатково, це може спричинити зростання цін на продукцію та відобразитися на фінансовому становищі кінцевого споживача.

Більше того, запровадження обов’язкової фортифікації деяких продуктів, що виробляються на території України, потенційно може призвести до втрати зовнішніх ринків, де існує попит на нефортифіковану продукцію, а також до необґрунтованого фінансового навантаження не тільки на суб’єктів господарювання, а й на споживачів.

Що потрібно ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація звертається до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра агрополітики Миколи Сольського та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко з проханням надати для ознайомлення редакцію проєкту розпорядження, яким планується запровадити обов’язкову фортифікацію харчових продуктів.

Крім того, пояснити, які саме продукти харчування підлягатимуть фортифікації в обов’язковому порядку, чи передбачено отримання суб’єктами господарювання компенсації або підтримки від держави для запровадження обов’язкової фортифікації продуктів харчування, тощо.

Таким чином, бізнес наполягає провести відкриту дискусію з представниками бізнесу з метою детального обговорення ініціативи щодо обов’язкової фортифікації продуктів харчування.

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