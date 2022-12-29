Эпицентр передал Минздраву очередную партию из десяти автомобилей скорой помощи

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Новые реанимобили получили центры медицинской экстренной помощи Херсонской, Житомирской, Волынской и Сумской областей, а также военные медики подразделений сил обороны.

Быстрые были приобретены в рамках благотворительной инициативы "Спасаем жизнь". Она реализуется компанией "Эпицентр" совместно с покупателями, партнерами и поставщиками, которые донатят на скорые и таким образом благодарят медиков. Всего с августа этого года компания профинансировала и передала 30 реанимобилей для нужд медицин и катастроф на сумму более 80 млн грн.

“В рамках нашей благотворительной инициативы передаем Минздраву очередную партию скорых. И мы будем продолжать помогать медикам спасать жизнь столько, сколько это потребуется. Следующую партию из 10 автомобилей производитель обещает изготовить уже к середине января. Закупка автомобилей скорой помощи произошла благодаря объединению усилий компании "Эпицентр", ее партнеров, поставщиков и покупателей. В этом единении и взаимоподдержке отражаются сила и мощь украинского народа. И очень символично, что мы передаем эти автомобили, когда мир отмечает Рождество. Это время, когда человечество смотрит в будущее с надеждой и верой на спасение, а украинцы - еще и с большой мечтой о мире и победе”, - отметила во время передачи скорых основательница и председатель ООО “Эпицентр К” Галина Герега .

Переданные автомобили скорой помощи на базе Citroen Jumper класса С благодаря своей эргономичности и техническим характеристикам получили положительные отзывы от работников здравоохранения. Машины оборудованы дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, инфузоматами, глюкометрами, стационарными баллонами с кислородом и портативными аппаратами ИВЛ. Это позволяет медикам проводить реанимационные действия непосредственно в быстрой карете.

“Мы благодарны ответственному бизнесу и его клиентам за поддержку системы здравоохранения в сверхсложное для всех нас время. Знаю, вам тоже непросто, но уверен, что общими усилиями мы выстоим, победим и восстановим нашу страну. Автомобили, которые мы получали раньше компании "Эпицентр", уже спасают жизнь украинцев, пострадавших от действий страны-агрессора, поэтому на самом деле каждый донат, большой и маленький, — не о деньгах, а о спасении целых семей", - добавил министр здравоохранения. Украины Виктор Ляшко.

Эпицентр продолжает благотворительную инициативу в сети торговых центров и призывает объединять всех неравнодушных для поддержки страны и медиков, ежедневно спасающих жизнь украинцев.