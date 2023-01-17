Газовые котлы, плиты и генераторы: "Нафтогаз" открыл интернет-магазин

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" открыла собственный интернет-магазин по продажам техники и приборов для дома.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это онлайн-пространство поможет каждому клиенту найти все необходимое: от газового баллона до умных систем, направленных на повышение уюта вашего дома. Это все и даже больше теперь на tech.gas.ua", - говорится в сообщении.

В интернет-магазине продают газовую технику и оборудование. В частности: плиты, духовые шкафы, отопительные котлы, баллоны. Также там можно приобрести генераторы, аккумуляторы для электроинструмента, увлажнители воздуха, снаряжение и т.д.

Отмечается, что компания подготовила акционные товары по случаю открытия.

Напомним, 579 заправок брендов U.GO и "Укрнафта", являющихся частью Группы "Нафтогаз", соответственно оборудованы и готовы работать даже в условиях блекаута .