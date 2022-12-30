Нафтогаз обнародовал список заправок, где можно заправиться даже в условиях блекаута

579 заправок брендов U.GO и "Укрнафта", являющихся частью Группы "Нафтогаз", соответственно оборудованы и готовы работать даже в условиях блекаута.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что заправки представлены в 20 областях Украины и Киеве.

С полным перечнем автозаправочных станций можно ознакомиться здесь .

"Предприятия Группы "Нефтегаз" делают все возможное, чтобы поддержать Украину и украинцев во время войны. Поэтому будем рады видеть вас на оборудованных генераторами заправках U.GO и Укрнафтв, которые готовы к любым возможным вызовам", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Отметим, компания "Укрнафта" объявила о временной приостановке с 23 декабря партнерской программы по обслуживанию топливных карт "Авиас".

Также "Укрнафта" призвала украинских производителей товаров и услуг предлагать их для реализации в сети АЗС.