Нафтогаз оприлюднив перелік заправок, де можна заправитись навіть в умовах блекауту

579 заправок брендів U.GO та "Укрнафта", що є частиною Групи "Нафтогаз", відповідно обладнані та готові працювати навіть в умовах блекауту.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що заправки представлені у 20 областях України та місті Києві.

З повним переліком автозаправних станцій можна ознайомитись тут.

"Підприємства Групи "Нафтогаз" роблять все можливе, щоб підтримати Україну та українців під час війни. Тож будемо раді бачити вас на обладнаних генераторами заправках U.GO та Укрнафта, які готові до будь-яких можливих викликів", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Зазначимо, компанія "Укрнафта" оголосила про тимчасове призупинення з 23 грудня партнерської програми з обслуговування паливних карток "Авіас".

Також "Укрнафта" закликала українських виробників товарів та послуг пропонувати їх для реалізації у її мережі АЗС.