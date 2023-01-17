Газові котли, плити та генератори: "Нафтогаз" відкрив інтернет-магазин

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" відкрила власний інтернет-магазин з продажів техніки та приладів для дому.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Цей онлайн-простір допоможе кожному клієнту знайти все необхідне: від газового балона до розумних систем, спрямованих на підвищення затишку вашої оселі. Це все і навіть більше тепер на tech.gas.ua", - йдеться у повідомлені.

В інтернет-магазині продають газову техніку та обладнання. Зокрема: плити, духові шафи, котли опалення, балони. Також там можна придбати генератори, акумулятори для електроінструменту, зволожувачі повітря, туристичне спорядження тощо.

Зазначається, що компанія підготувала акційні товари з нагоди відкриття.

Нагадаємо, 579 заправок брендів U.GO та "Укрнафта", що є частиною Групи "Нафтогаз", відповідно обладнані та готові працювати навіть в умовах блекауту.