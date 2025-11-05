Год после принятия Стратегии развития МПБ 2027 — улучшилась ли жизнь МПБ?

Больше года прошло с момента утверждения Правительством Стратегии восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства на период до 2027 года. Стратегия содержит ряд сверхважных пунктов, была наработана в инклюзивном режиме, с привлечением ключевых стейкхолдеров и учетом важных предложений специалистов.

Стратегия МПБ содержит четыре основные цели:

возобновление и упрощение ведения бизнеса по принципу "меньше бюрократии — больше возможностей";

инновационное развитие, цифровая трансформация и зеленый переход;

развитие человеческого капитала и предпринимательской культуры;

повышение конкурентоспособности и повышение экспорта.

По оценкам Минэкономики, ожидается, что реализация Стратегии приведет к улучшению индекса экономической свободы бизнеса – с текущих 61 баллов из 100 до 75+ баллов со 100 в 2027 году и снижения уровня безработицы с 18,3% до 11%.

Традиционно Министерство экономики работает на развитие и рост экономики, иногда вступая в конфликт с другими министерствами. Стратегия развития МПБ является еще одним важным документом, который помогает исправлять недостатки регуляторной и налоговой политики, которые мешают восстановлению экономики.

Каковы ключевые новации стратегии развития МПБ 2027 года?

В проект Стратегии вошли многие предложения аналитических центров и бизнес-ассоциаций, в том числе следующие важные пункты:

Документ предусматривает реформирование системы государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, а также обеспечение прозрачной кадровой политики БЭБ, ГНС и Гостаможслужбы. Качественная работа ДМС, ДПС, БЭБ является основой для уменьшения административного давления на бизнес, выравнивания искаженной конкуренции, дополнительных поступлений в госбюджет.

Важным пунктом является внедрение системы страхования военных рисков для бизнеса, что крайне актуально в текущих условиях.

Также предусмотрена отмена лишних регуляторных инструментов, цифровизация и упрощение процедур, чтобы облегчить работу предприятий. Внедрение любых изменений, влияющих на работу бизнеса, — только в результате длительных консультаций с предпринимателями, в частности МСП. Налаживание постоянного диалога между предпринимательской экосистемой и органами государственной власти.

Еще одно важное изменение для детенизации бизнеса, уборка схемы с псевдонаемными работниками — закрепление четких критериев определения наличия трудовых отношений между сотрудником и работодателем, а также обеспечением одинакового применения этой нормы к отношениям, которые действительно являются трудовыми, а не гражданско-правовыми.

Предусмотрено введение электронных счетов и не обязательность актов выполненных работ, что упростит администрирование и будет способствовать евроинтеграции Украины и усилению способности МСП конкурировать на европейском рынке.

Одной из интереснейших новаций Стратегии является проведение независимого ежегодного исследования бизнеса по бюрократической нагрузке на малое и среднее предпринимательство (планируется измерять количество человеко-часов для выполнения всех требований законодательства, стоимость выполнения регуляторных требований на одного работника, нагрузки на малые и средние предприятия в сфере налогового и таможенного администрирования и т.п.). По итогам каждого исследования Минэкономики совместно с аналитическими центрами будут предоставлять практические рекомендации по снижению нагрузки на МПБ.

В целом Стратегия выглядит сбалансированной, содержит много важных задач, способствующих восстановлению и развитию МПБ, которые следует реализовать как можно быстрее.

Каково состояние реализации ключевых пунктов Стратегии развития МПБ?

С момента принятия Стратегии ряд важных ее пунктов уже реализован или в процессе реализации на уровне принятых за основу законопроектов.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9" была расширена и продлена на 2026 год, запущена грантовая программа на развитие перерабатывающих предприятий и программа поддержки несырьевого экспорта. На прошлой неделе была утверждена Кабмином долгожданная программа страхования военных рисков для бизнеса, по механизму который был успешно применен в программе 5-7-9: бизнес страхует объекты в частных страховых компаниях, а государство через ЭКА компенсирует большую часть страхового взноса.

Значительные изменения произошли в обеспечении прозрачной кадровой политики БЭБ, ГНС и Гостаможслужбы – были приняты два Закона о перезагрузке ДМС и БЭБ комиссиями с преимущественным голосом международных экспертов. В настоящее время перезагрузка успешно продолжается.

По минимизации схемы с псевдонаемными работниками — закрепление четких критериев определения наличия трудовых отношений между сотрудником и работодателем — соответствующий проект закона на основе мирового опыта — был зарегистрирован в ВРУ по номеру 13507. Ожидается его голосование в первом чтении.

Упрощение документооборота, введение электронных счетов и не обязательность актов выполненных работ, что упростит администрирование — соответствующий законопроект №14023 принят за основу, идет его подготовка на второе чтение.

Эти и многие другие важные задачи Стратегии развития МПБ, в случае их реализации, действительно будут способствовать построению инклюзивных институтов и развитию экономики Украины, в отличие от Нацстратегии доходов, которая в ряде пунктов (раздел упрощенная система, раздел по арестам имущества) направлена на усложнение администрирования и вытеснения дополнительных налогов.

Национальная стратегия доходов 2030

Утвержденная Кабмином Национальная стратегия доходов 2030 г. — в отличие от Стратегии развития МПБ — была наработана Минфином в тайном режиме, и содержит значительное количество негативных для МПБ новаций.

НСД 2030 содержит и полезные пункты, которые необходимо как можно быстрее реализовать, в частности:

ИТ-консолидация информационных ресурсов субъектов системы управления государственными финансами, в частности, ГНС, на уровне Минфина и обеспечение администрирования этих информационных ресурсов независимым администратором.

Обеспечение интеграции с европейскими системами НДС, возмещение НДС, мониторинга движения акцизных товаров, системами платежной информации.

Обеспечить введение обмена предварительной таможенной информацией с другими странами с целью ускорения перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, выявления рисковых операций и усиления мер по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

Улучшение обмена налоговой информацией с соответствующими органами других стран с целью предотвращения трансграничных схем уклонения от налогообложения.

В то же время ряд вредоносных пунктов Нацстратегии, такие как радикальное сужение упрощенной системы, предоставление полномочий ГНС без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их, получение ГНС полного доступа к информации об объеме и обращении средств всех налогоплательщиков на их счетах в банках (без решения суда и уголовных) аналитических центров) и заменить реальными задачами по минимизации схем.

Вместо полной перезагрузки ГТС и ГНС с участием международных экспертов — Нацстратегия 2030 года предусматривает очередное перераспределение организационной структуры и штатных росписей, новый перечень низовых налоговых инспекций. Такой подход себя уже скомпрометировал, и никак не обеспечит доверие к налоговым и таможенным органам.

Министерство финансов пытается предусмотреть современные европейские инструменты и практики, имея в стране главное — европейское верховенство права, европейское качество госуправления, европейский низкий уровень коррупции в госорганах. Украина нуждается в простой и справедливой налоговой системе, искоренении практики презумпции вины в налоговом и таможенном администрировании, что создаст комфортную среду для быстрого восстановления экономики без проверок, коррупции и вмешательства.

Надеемся, что парламент и Кабинет министров выберут путь развития и как можно быстрее реализуют все пункты Стратегии развития МСБ 2027, оставив на бумаге вредные пункты других стратегических документов.