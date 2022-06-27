Гостиничный оператор InterContinental Hotel Group прекращает деятельность в России

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group, которому принадлежат отели Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza и Indigo прекращает свою деятельность в России.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами работы там", - говорится в сообщении.

После начала войны в Украине компания объявила о приостановке будущих инвестиций, девелоперской деятельности и открытии новых отелей в России и о том, что в будущем не намерены возобновлять какую-либо инвестиционную или девелоперскую деятельность. Также компания закрыла офис в Москве.

В начале апреля компания заявила, что ведет переговоры с владельцами 28 отелей под брендом IHG в России относительно комплексных, долгосрочных контрактов на управление и франшизы, по которым работают эти отели.

Напомним, что один из крупнейших в мире производителей красок Tikkurila уходит с российского рынка.