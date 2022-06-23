Один из крупнейших в мире производителей красок Tikkurila уходит с российского рынка

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila уходит с российского рынка через 27 лет официального присутствия. В России компания имела две производственные площадки.

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Об этом говорится в заявлении компании PPG (владелец Tikkurila).

"Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на минимальном уровне, PPG приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка", – говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Tikkurila продолжает продавать "минимальный объем", необходимый для оплаты труда российских сотрудников. Всю прибыль Tikkurila пожертвует на благотворительность.

Ранее Tikkurila прекратила продажи своей продукции российской нефтегазовой отрасли, государственным предприятиям и подсанкционным компаниям.

Следует отметить, что продукция Tikkurila в России производится на двух производственных площадках. Логистические центры компании расположены в Санкт-Петербурге, Копийске, Новосибирске и Мытищах. В России компания обладает полным портфелем брендов (Tikkurila, ТЕКС, Finncolor), которые ориентированы на разные ценовые сегменты.

Tikkurila – ведущая скандинавская компания, занимающаяся красками. Компания работает в 11 странах, в 2020 году доход компании составил 582 млн евро. В июне 2021 года Tikkurila стала частью PPG.

Напомним, как только в РФ будут исчерпаны запасы Coca-Cola, компания больше не будет производить и продавать продукцию или другие бренды Coca-Cola Company на территории данного государства.