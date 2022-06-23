Один з найбільших у світі виробників фарб Tikkurila йде з російського ринку

Фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila йде з російського ринку через 27 років офіційної присутності. У Росії компанія мала два виробничі майданчики.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у заяві компанії PPG (власник Tikkurila).

"Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на мінімальному рівні, PPG прийняла рішення активувати варіанти виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід із російського ринку", - йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що Tikkurila продовжує продавати мінімальний обсяг, необхідний для оплати праці російських співробітників. Весь прибуток Tikkurila пожертвує на благодійність.

Раніше Tikkurila припинила продаж своєї продукції російській нафтогазовій галузі, державним підприємствам і підсанкціонним компаніям.

Слід зазначити, що продукція Tikkurila у Росії виробляється на двох виробничих майданчиках. Логістичні центри компанії розташовані в Санкт-Петербурзі, Копійську, Новосибірську та Митищах. У Росії компанія має повний портфель брендів (Tikkurila, ТЕКС, Finncolor), які орієнтовані на різні цінові сегменти.

Tikkurila – провідна скандинавська компанія, що займається фарбами. Компанія працює в 11 країнах, у 2020 році дохід компанії склав 582 млн. євро. У червні 2021 року Tikkurila стала частиною PPG.

Нагадаємо, щойно в РФ будуть вичерпані запаси Coca-Cola, компанія більше не вироблятиме і продаватиме продукцію або інші бренди Coca-Cola Company на території цієї держави.