Готельний оператор InterContinental Hotel Group припиняє діяльність у Росії

Британський готельний оператор InterContinental Hotel Group, якому належать готелі Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza та Indigo припиняє свою діяльність у Росії.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"В даний час ми знаходимося в процесі припинення всіх операцій в Росії відповідно до змінних режимів санкцій Великобританії, США і ЄС, а також з постійними проблемами роботи там, що зростають", - йдеться в повідомленні.

Після початку війни в Україні компанія оголосила про зупинення майбутніх інвестицій, девелоперську діяльність та відкриття нових готелів у Росії та про те, що в майбутньому не мають наміру відновлювати будь-яку інвестиційну чи девелоперську діяльність. Також компанія закрила офіс у Москві.

На початку квітня компанія заявила, що веде переговори з власниками 28 готелів під брендом IHG у Росії щодо комплексних, довгострокових контрактів на управління та франшизи, за якими працюють ці готелі.

Нагадаємо, що один із найбільших у світі виробників фарб Tikkurila йде з російського ринку.