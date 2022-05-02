"Синэво" возобновляет работу лабораторий в Киеве

Сеть лабораторий "Синэво" с понедельника, 2 мая, возобновила работу части сети в Киеве и открыла 12 пунктов забора крови (ПЗК). Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Также запущена мощная столичная лаборатория, а это невероятно расширяет перечень доступных в Киеве анализов", — добавили в "Синэво".

С перечнем доступных отделений можно ознакомиться по ссылке. В мае "Синэво" продолжает делать все доступные анализы со скидкой 20% при условии оплаты на сайте.

Согласно информации холдинга Medicover, в который входит "Синэво", в первый день вторжения России в Украину 24 февраля бизнес был полностью закрыт на пять дней, а затем учреждения были вновь открыты там, где это было безопасно, в основном в западных районах. Под конец марта действовало 147 ПЗК (106 собственных и 41 франчайзинговый) из 346 и 5 из 8 лабораторий.

Напомним, в Киевской области уже возобновили работу 41% малых и средних заведений, а в Киеве – 40%. При этом сложной остается ситуация в Харьковской, Донецкой и Луганской областях: там соответственно работают 9%, 5% и 0% заведений от общего количества.