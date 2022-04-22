В Киеве уже работает 40% малых и средних заведений по сравнению с довоенным показателем

Сложнее остается ситуация в Харьковской, Донецкой и Луганской областях: там соответственно работают 9%, 5% и 0% заведений от общего количества.

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Количество открытых заведений стало активно расти после того, как север Украины был полностью освобожден от оккупантов в начале апреля. Об этом сообщает Poster.

Так, в Киевской области уже возобновили работу 41% малых и средних заведений, а в Киеве – 40%.

Для сравнения, в конце марта в Киеве было только 18% работающих заведений в Киевской области – 16%.

Между тем, мэр столицы Виталий Кличко еще раз призвал граждан не возвращаться в город, если есть возможность остаться в более безопасном месте. Он не исключает, что Киев по-прежнему под угрозой ракетных ударов.

Количество открытых заведений возросло во всех регионах, кроме востока страны. Лучше других восстановилась Закарпатская область, сегодня там работают 86% заведений от довоенного количества. В Хмельницкой – 83%, в Черновицкой – 81%, во Львовской – 79%.

Менее чем за месяц количество открытых заведений в Черниговской области выросло с 1% до 20%, в Cумской – с 16% до 49% от клиентов Poster по сравнению с довоенным показателем.

Самая сложная ситуация в Харьковской, Донецкой и Луганской областях: там соответственно работают 9%, 5% и 0% заведений от количества, работавшего накануне войны.

Напомним, что в McDonald's пока не комментируют планы по возобновлению работы сети ресторанов в Украине.