В Києві вже працює 40% малих та середніх закладів у порівнянні із довоєнним показником

Найскладнішою залишається ситуація у Харківській, Донецькій та Луганській областях: там відповідно працюють 9%, 5% та 0% закладів від загальної кількості.

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Кількість відкритих закладів стала активно зростати після того, як північ України було повністю звільнено від окупантів на початку квітня. Про це повідомляє Poster.

Так, у Київській області вже відновили роботу 41% малих та середніх закладів, а в Києві — 40%.

Для порівняння, наприкінці березня у Києві було лише 18% закладів, що працюють, у Київській області – 16%.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко ще раз закликав громадян не повертатися до міста, якщо є можливість залишитись у безпечнішому місці. Він не виключає, що Київ, як і раніше, під загрозою ракетних ударів.

Між тим, кількість відкритих закладів зросла у всіх регіонах, окрім сходу країни. Краще за інших відновилася Закарпатська область, сьогодні там працюють 86% закладів від довоєнної кількості. У Хмельницькій – 83%, у Чернівецькій – 81%, у Львівській – 79%.

Менш ніж за місяць кількість відкритих закладів у Чернігівській області зросла з 1% до 20%, у Сумській — з 16% до 49% від клієнтів Poster у порівнянні із довоєнним показником.

Найскладнішою залишається ситуація у Харківській, Донецькій та Луганській областях: там відповідно працюють 9%, 5% та 0% закладів від кількості, що працювала напередодні війни.

Нагадаємо, що у McDonald's поки що не коментують плани щодо відновлення роботи мережі ресторанів в Україні.