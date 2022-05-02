"Сінево" відновлює роботу лабораторій у Києві

Мережа лабораторій "Сінево" з понеділка, 2 травня, відновила роботу частини мережі у Києві та відкрила 12 пунктів забору крові (ПЗК). Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

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"Також запущено потужну столичну лабораторію, а це неймовірно розширює перелік доступних у Києві аналізів", — додали в "Сінево".

З переліком доступних відділень можна ознайомитись за посиланням. У травні "Сінево" продовжує робити всі доступні аналізи зі знижкою 20% за умови оплати на сайті.

Згідно з інформацією холдингу Medicover, до якого входить "Сінево", у перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого бізнес був повністю закритий на п'ять днів, а потім установи були знову відкриті там, де це було безпечно, в основному в західних районах. Під кінець березня діяло 147 ПЗК (106 власних та 41 франчайзинговий) з 346 та 5 з 8 лабораторій.

Нагадаємо, у Київській області вже відновили роботу 41% малих та середніх закладів, а у Києві – 40%. При цьому складною залишається ситуація у Харківській, Донецькій та Луганській областях: там відповідно працюють 9%, 5% та 0% закладів від загальної кількості.