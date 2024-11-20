Соучредитель платформы Prometheus Примаченко отказался от мандата в Раде

Соучредитель и генеральный директор онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко сообщил, что отказывается от мандата народного депутата, который мог бы получить после смерти Олега Макарова. Об этом он написал в своем Facebook.

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"Взвесив, где смогу принести больше пользы, я решил оставаться CEO Prometheus, в котором мы сейчас напряженно работаем над целым рядом стратегических образовательных проектов", — отметил Примаченко.

Он также подчеркнул, что работа парламента чрезвычайно важна для него. Однако на данный момент было бы безответственно оставить работу над стратегическими программами Prometheus, которые находятся на критическом этапе своего развития.

Кто такой Иван Примаченко

Иван Примаченко родился в 1990 году в Донецке, ему сейчас 34 года. Он получил образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, получив специальность историка. В 2018-2019 годах учился в США в Стэнфордском университете по программе The Ukrainian Emerging Leaders Program.

В 2014 году Иван стал соучредителем общественного проекта онлайн-курсов Prometheus.

В начале ноября Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом от партии "Голос". Он должен был заменить в парламенте парламентария Олега Макарова, о смерти которого стало известно в конце октября 2024 года.

Примаченко был №24 в избирательном списке фракции.

Что известно о платформе Prometheus

Prometheus – крупнейшая онлайн-платформа для профессионального развития в Украине, которая специализируется на разработке профессиональных программ и курсов, охватывающих широкий спектр образовательных направлений.

Основанная в 2014 году платформа стала важным инструментом для профессионального развития для украинцев.

Напомним, что Артем Михайлюк, включенный в список партии "Слуга народа" под №142, решил отказаться от мандата народного депутата Верховной Рады.