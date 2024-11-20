Співзасновник платформи Prometheus Примаченко відмовився від мандата у Раді

Співзасновник та генеральний директор онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко повідомив, що відмовляється від мандата народного депутата, який міг би отримати після смерті Олега Макарова. Про це він написав у своєму Facebook.

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"Зваживши, де зможу принести більше користі, я вирішив залишатися CEO Prometheus, в якому ми зараз напружено працюємо над цілою низкою стратегічних освітніх проєктів", – зазначив Примаченко.

Він також підкреслив, що робота парламенту є надзвичайно важливою для нього. Однак на цей момент було б безвідповідально залишити роботу над стратегічними програмами Prometheus, які наразі знаходяться на критичному етапі свого розвитку.

Хто такий Іван Примаченко

Іван Примаченко народився у 1990 році в Донецьку, йому зараз 34 роки. Він здобув освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, отримавши спеціальність історика. У 2018-2019 роках навчався в США в Стенфордському університеті за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program.

У 2014 році Іван став співзасновником громадського проєкту онлайн-курсів Prometheus.

На початку листопада Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом від партії "Голос". Він мав замінити у парламенті парламентарія Олега Макарова, про смерть якого стало відомо наприкінці жовтня 2024 року.

Примаченко був №24 у виборчому списку фракції.

Що відомо про платформу Prometheus

Prometheus – найбільша онлайн-платформа для професійного розвитку в Україні, яка спеціалізується на розробці професійних програм та курсів, які охоплюють широкий спектр освітніх напрямів.

Заснована у 2014 році платформа стала важливим інструментом професійного розвитку для українців.

Нагадаємо, що Артем Михайлюк, включений до списку партії "Слуга народу" під №142, вирішив відмовитися від мандата народного депутата Верховної Ради.