Тенденции и прогнозы ERP-рынка в Украине

Украинский рынок систем управления предприятием (ERP) находится сейчас на важном этапе преобразований. Эти изменения вызваны нынешними обстоятельствами и мировыми тенденциями. И хотя украинский рынок отстает от западных по крайней мере на 10 лет, нынешняя ситуация создает немалые возможности для развития, подчеркивает управляющий директор SAP Ukraine Анна Микулицкая.

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Одним из ключевых факторов является необходимость замены российского программного обеспечения, в том числе системы 1С, которая массово использовалась в Украине. Она определяется не только репутационными факторами, но и техническими, а также стратегическими желаниями компаний выходить на новый уровень эффективности.

Глобальные тенденции указывают на потребность в стандартизации решений. В мире успешно реализуется концепция Clean Core в сфере ERP-систем, которая предполагает создание основной части программы, которая имеет только универсальные функции. Главная идея состоит в том, чтобы разделить стандартные опции, необходимые для большинства компаний, от уникальных и специфичных для конкретной компании или отрасли. Эта концепция направлена на создание более гибких и адаптивных ERP систем, которые могут эффективно удовлетворять разнообразные потребности предприятий.

Сегодня все крупные вендоры, в том числе SAP, руководствуются именно такой концепцией, предлагая решения для разных по размеру бизнесов, таких как малые предприятия или целые корпорации.

Следующим важным направлением является использование искусственного интеллекта (ШИ) и технологий для автоматизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation), которые становятся не просто технологическими усовершенствованиями, но и стратегическими факторами конкурентоспособности.

Суть автоматизации бизнес-процессов состоит в том, что стандартные постоянные операции и рутинные действия выполняются уже не людьми, а работами, то есть автоматизированным путём. А ИИ используется в том числе и в качестве помощника, советника, который дает анализ и рекомендации, помогая в принятии стратегических и оперативных решений.

Использование ИИ — это уже практическая плоскость, то есть сейчас не возникает вопроса по его внедрению, а решается, когда его целесообразно использовать и какие именно из возможных функций выбрать. Подтверждением этого является наличие правил применения ИИ с точки зрения юриспруденции, например "AI Ethics of use", то есть определение, где его можно использовать по закону, а где нет. Эти этические вопросы, связанные с применением технологий ИИ, включают, в частности, безопасность данных, конфиденциальность, справедливость и ответственное использование интеллектуальных систем.

Важной стороной этой тенденции является внедрение концепции ИИ в общую организацию процессов, то есть в жизнь пользователя как таковую. Он встраивается непосредственно в интерфейс – это чат-боты, copilot, generative AI copilot (например, Joule) и т.д. И это создано не только для того, чтобы пользователь при необходимости попросил: "А подскажи мне...". Это уже совсем другой уровень: ИИ теперь постоянно с пользователем, он наблюдает и может предлагать, подталкивать, давать советы или предупреждения.

Еще одним важным направлением развития является рост спроса на облачные решения, поскольку компании ищут более гибкие и эффективные технологии. Облачные ERP-системы позволяют компаниям масштабировать свои операции в соответствии с потребностями. Например, компания по разработке цифровых продуктов с офисами в 33 разных странах, Nagarro, благодаря внедрению облачной ERP-системы автоматизировала выставление счетов, сэкономив 50% предыдущего времени.

Увеличиваются запросы и на отраслевые решения, учитывающие специфику и особенности определенной отрасли, в частности, розничной торговли, производства, энергетики, сферы профессиональных услуг, сельского хозяйства и т.д.

Все эти тенденции свидетельствуют о переходе украинских компаний в более интегрированные, гибкие и интеллектуальные ERP-системы, чтобы обеспечить себе устойчивость и конкурентоспособность в условиях развития бизнес-среды и современных вызовов. В то же время, эти компании еще находятся в промежуточном периоде, то есть замены тех решений, которые были у них раньше, на новые.

Иными словами, они заняты не тем, чтобы развивать свои системы, а тем, чтобы заменять их другими решениями. На переходном этапе украинские предприятия должны активно внедрять новые концепции и технологии. Это создает уникальные возможности для скачка вперед и обеспечивает конкурентоспособность в условиях глобальных трансформаций.