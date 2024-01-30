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Тенденції та прогнози ERP-ринку в Україні
Український ринок систем управління підприємством (ERP) перебуває зараз на важливому етапі перетворень. Ці зміни спричинені нинішніми обставинами та світовими тенденціями. І хоча український ринок відстає від західних принаймні на 10 років, нинішня ситуація створює чималі можливості для розвитку, підкреслює керівна директорка SAP Ukraine Ганна Мікулицька.
Одним із ключових факторів є необхідність заміни російського програмного забезпечення, зокрема системи 1С, що масово використовувалася в Україні. Вона визначається не лише репутаційними чинниками, але й технічними, а також стратегічним бажанням компаній виходити на новий рівень ефективності.
Глобальні тенденції вказують на потребу в стандартизації рішень. У світі успішно реалізується концепція Clean Core у сфері ERP-систем, яка передбачає створення основної частини програми, яка має лише універсальні функції. Головна ідея полягає в тому, щоб розділити стандартні опції, які є необхідними для більшості компаній, від унікальних та специфічних для конкретної компанії чи галузі. Ця концепція спрямована на створення більш гнучких та адаптивних ERP-систем, які можуть ефективно задовольняти різноманітні потреби підприємств.
Сьогодні всі великі вендори, зокрема й SAP, керуються саме такою концепцією, пропонуючи рішення для різних за розміром бізнесів, таких як малі підприємства чи цілі корпорації.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Наступним важливим напрямком є використання штучного інтелекту (ШІ) й технологій для автоматизації бізнес-процесів (Robotic Process Automation), які стають не просто технологічними вдосконаленнями, але й стратегічними факторами конкурентоспроможності.
Суть автоматизації бізнес-процесів полягає в тому, що стандартні незмінні операції та рутинні дії виконуються вже не людьми, а роботами, тобто автоматизованим шляхом. А ШІ використовується зокрема й у ролі помічника, радника, що надає аналіз і рекомендації, допомагаючи в ухваленні стратегічних та оперативних рішень.
Використання ШІ — це вже практична площина, тобто зараз не виникає запитання щодо його впровадження, а вирішується, коли ним доцільно послуговуватися та які саме з можливих функцій обрати. Підтвердженням цього є наявність правил застосування ШІ з точки зору юриспруденції, наприклад "AI Еthics of use", тобто визначення, де його можна використовувати згідно з законом, а де — ні. Ці етичні питання, пов'язані із застосуванням технологій ШІ, охоплюють, зокрема, безпеку даних, конфіденційність, справедливість і відповідальне використання інтелектуальних систем.
Важливою стороною цієї тенденції є впровадження концепції ШІ в загальну організацію процесів, тобто в життя користувача як таке. Він вбудовується безпосередньо в інтерфейс — це чат-боти, copilot, generative AI copilot (наприклад, Joule) тощо. І це створено не лише для того, щоб користувач за потреби попросив: "А підкажи-но мені…". Це вже цілком інший рівень: ШІ тепер постійно з користувачем, він спостерігає та може пропонувати, підштовхувати, давати поради чи попередження.
Ще одним важливим напрямком розвитку є зростання попиту на хмарні рішення, оскільки компанії шукають більш гнучкі й ефективні технології. Хмарні ERP-системи дають компаніям змогу масштабувати свої операції відповідно до потреб. Наприклад, компанія з розробки цифрових продуктів з офісами в 33 різних країнах, Nagarro , завдяки впровадженню хмарної ERP-системи автоматизувала виставлення рахунків, заощадивши 50% попереднього часу.
Збільшуються запити і на галузеві рішення, які враховують специфіку й особливості певної галузі, зокрема роздрібної торгівлі, виробництва, енергетики, сфери професійних послуг, сільського господарства тощо.
Усі ці тенденції свідчать про перехід українських компаній до більш інтегрованих, гнучких та інтелектуальних ERP-систем, щоб забезпечити собі стійкість і конкурентоспроможність в умовах розвитку бізнес-середовища й сучасних викликів. Водночас ці компанії ще перебувають у проміжному періоді, тобто заміни тих рішень, які були в них раніше, на нові.
Іншими словами, вони зайняті не тим, щоб розвивати свої системи, а тим, щоб замінювати їх на інші рішення. Будучи на перехідному етапі, українські підприємства повинні активно впроваджувати нові концепції та технології. Це створює унікальні можливості для стрибка вперед і забезпечує конкурентоздатність в умовах глобальних трансформацій.