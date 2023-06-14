Киевская компания помогала подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах мира

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения. Это монополист в области разработки, серийного изготовления и снабжения трубопроводной арматуры для атомных электростанций.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что до февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через своего дилера в Москве.

Основным заказчиком являлась российская государственная корпорация "Росатом", использующая украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанциях в разных странах мира.

"Киевское бюро продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против "Росатома". Для этого разработали схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции в ней выступали подконтрольные зарубежные фирмы", - сообщают в СБУ.

При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей - подконтрольные "Росатому" компании, строящие АЭС. То есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту".

При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" осуществляли в режиме онлайн.

Правоохранители обнаружили, что с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму почти 42 млн гривен.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору)", - сообщили в СБУ.

Во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время идет расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности других участников сделки.

Ранее Служба безопасности ликвидировала еще одну теневую схему продаж стратегически важной продукции из Украины в РФ. К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов.