Полтавское предприятие поставляло в РФ спецоборудование для производства ЗРК С-300

Служба безопасности заблокировала в Полтавской области схему нелегальной поставки в Россию товаров критического экспорта. К организации сделки причастен управляющий местного компании-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела наладили механизм скрытой переправки продукции, которая также используется предприятиями военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Среди заказчиков товара были представители Курского электроаппаратного завода, в который отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота РФ.

Также дельцы контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ предотвратили вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.

"По данным следствия, для реализации сделки дельцы сначала отправляли продукцию своим подельникам в одну из стран Южного Кавказа. Оттуда "посылки" переправляли в адрес подконтрольной коммерческой структуры в РФ", - отметили в СБУ.

Во время обысков в производственных и офисных помещениях фигуранты выявлены:

документы с поличным;

печати подконтрольных фигурантам российских компаний, занимавшихся реализацией продукции на территории России;

боевые припасы к автомату Калашникова.

"В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), а директору предприятия еще дополнительно – по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Ранее СБУ разоблачила предпринимателей из Житомирской области, которые профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн.