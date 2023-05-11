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Полтавское предприятие поставляло в РФ спецоборудование для производства ЗРК С-300
Служба безопасности заблокировала в Полтавской области схему нелегальной поставки в Россию товаров критического экспорта. К организации сделки причастен управляющий местного компании-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что фигуранты уголовного дела наладили механизм скрытой переправки продукции, которая также используется предприятиями военно-промышленного комплекса страны-агрессора.
Среди заказчиков товара были представители Курского электроаппаратного завода, в который отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также дельцы контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ предотвратили вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.
"По данным следствия, для реализации сделки дельцы сначала отправляли продукцию своим подельникам в одну из стран Южного Кавказа. Оттуда "посылки" переправляли в адрес подконтрольной коммерческой структуры в РФ", - отметили в СБУ.
Во время обысков в производственных и офисных помещениях фигуранты выявлены:
- документы с поличным;
- печати подконтрольных фигурантам российских компаний, занимавшихся реализацией продукции на территории России;
- боевые припасы к автомату Калашникова.
"В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), а директору предприятия еще дополнительно – по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) ). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.
Там добавили, что продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.
Ранее СБУ разоблачила предпринимателей из Житомирской области, которые профинансировали боевиков "ДНР" более чем на 50 млн грн.