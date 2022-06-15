Нацполиция предотвратила теракт против руководства Украины, - замглавы МВД

Заместитель председателя Министерства внутренних дел Евгений Енин заявил, что Национальной полиции удалось предотвратить теракт против руководящих лиц Украины.

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Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

Енин отметил содействие гражданскому населению в проведении контрдиверсионных мероприятий. Речь идет как о должном отношении к временным ограничениям, в том числе и комендантскому часу, так и об информировании правоохранительных органов о подозрительных лицах.

"Правдивым оказывается только одно из десяти сообщений, но оно того стоит, ведь обнаружение диверсантов является одним из ключевых факторов обеспечения общественной безопасности в условиях войны. И именно благодаря информации из наших оперативных источников удалось предупредить террористический акт против руководства нашего Государства. И после победы об этом можно будет рассказать гораздо больше", - отметил замглавы МВД.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится покушений. По его словам, покушений больше всего предостерегаются члены его семьи, а также сотрудники президентской охраны. В частности, для убийства Зеленского на территорию Украины были заброшены три боевых группы.

Ранее сообщалось, что боевики российской частной военной компании "Вагнер" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.