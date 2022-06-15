Нацполіція запобігла теракту проти керівництва України, - замголови МВС

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що Національній поліції вдалося запобігти теракту проти керівних осіб України.

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Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

Єнін відзначив сприяння цивільного населення в проведенні контрдиверсійних заходів. Йдеться як про належне ставлення до тимчасових обмежень, зокрема й комендантської години, так і про інформування правоохоронних органів про підозрілих осіб.

"Правдивим виявляється лише одне з десяти повідомлень, але воно того варте, адже виявлення диверсантів є одним з ключових чинників забезпечення громадської безпеки в умовах війни. І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел, вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої Держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше", - зазначив замголови МВС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не боїться замахів. За його словами, замахів найбільше застерігаються члени його сім'ї, а також співробітники президентської охорони. Зокрема, для вбивства Зеленського на територію України було закинуто три бойові групи.

Раніше повідомлялося, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнер" планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.