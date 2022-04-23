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Я не боюся замахів, їх боїться моя охорона та сім'я – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не боїться замахів. Про це глава держави заявив під час спілкування з пресою у Київському метрополітені.
За його словами, замахів найбільше застерігаються члени його сім'ї, а також співробітники президентської охорони.
Нагадаємо, секретар голови Ради Національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним отримав план з ліквідації президента України Володимира Зеленського.
За його словами, для вбивства Зеленського на територію України було закинуто три бойові групи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Перед цим Данилов повідомляв, що одну групу, яка приїхала ліквідувати президента України, "накрили" у Гостомелі, інша "знаходиться під прицілами".
Раніше повідомлялося, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнер" планували замах на президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Перед цим радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив уже понад десять спроб замахів на його життя.