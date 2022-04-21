Кадыров получил план по ликвидации Зеленского 3 февраля, — Данилов

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, лидер Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным получил план по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Данилов заявил в эфире радио НВ.

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Украинская разведка отслеживала все поручения Путина и действия Кадырова.

"Были три группы, которые заходили 26 февраля на территорию нашей страны. Не 24 февраля, потому что они ждали два дня, что им дадут зеленый коридор на центральный квартал столицы. Мы отслеживали все эти три группы. Одна из них была уничтожена нашими военными. Две после этого убрались с территории нашей страны", — рассказал Данилов.

Известно, что сейчас одна из групп находится на территории Донецкой области, другая – в Мариуполе. При этом боевики из так называемого отряда Кадырова идут не в первых рядах, а в третьем-четвертом эшелоне, где полностью безопасно.

Ранее Данилова сообщал, что одну группу, которая приехала ликвидировать президента Украины, "накрыли" в Гостомеле, другая "находится под прицелами".

Позже Главное управление разведки Минобороны сообщило, что после "провала кадыровцев" Путин отправил в Украину террористические группы с целью ликвидировать руководство государства, в том числе президента.